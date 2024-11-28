27.11.2024, 18:15 26466
Отношения Казахстана и России зиждутся на очень прочной основе - Токаев
Токаев высказался о интервью Путина
Фото: Акорда
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что отношения между странами зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства.
Я внимательно прочитал вашу статью сегодня в СМИ Казахстана. Благодарю вас. В свою очередь я тоже опубликовал свою статью в российских СМИ. Я думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон, изложили все наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущее", - цитирует zakon.kz Касым-Жомарта Токаева.
Президенте заявил, что своей статье подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России в очень непростое время, сообщает sputnik.kz.
Напомним, сегодня Путин с государственным визитом прибыл в Казахстан.
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28.11.2024, 16:51 751
Путин пригласил президентов и воинские расчеты ОДКБ на парад в честь 80-летия Победы
Президент РФ подчеркнул значимость памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчеты организации на парад в честь 80-летия Победы.
Владимир Путин подчеркнул значимость памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Он выразил уверенность, что во всех странах ОДКБ празднование 80-летнего юбилея пройдет на высоком уровне.
Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на торжественные мероприятия 9 Мая в Москву. Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади", - сказал Путин.
Напомним, президенты стран ОДКБ приняли заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили план мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.
28.11.2024, 16:37 2026
Главы государств ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности Дополнено
Подписан ряд документов
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Акорда.
По итогам заседания была утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.
Также президенты также приняли заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили План мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.
Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов, отметили в пресс-службе президента РК.
Дополнено 28.11.2024, 17.05
По итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд важных документов, сообщает пресс-служба ОДКБ.
В частности были подписаны следующие документы:
- Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы";
- протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года;
- протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года;
- заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О перечне типовых современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых к оснащению Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Отчете об исполнении бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2023 год".;
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О внесении изменений в Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год";
- решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2025 год";
- протокольное решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".
Ранее лидеры стран ОДКБ подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности.
Напомним, с 1 января 2025 года председательства в ОДКБ перейдет Кыргызской Республике. Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане в четвертом квартале 2025 года.
28.11.2024, 15:46 4086
Токаев: Лидеры стран ОДКБ подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Организации Договора коллективной безопасности подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам совещания с лидерами стран организации в узком составе.
Только что в узком составе у нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Обсуждены основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана. Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности", - сказал президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в ходе дискуссии стороны сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Общие оценки нынешней ситуации и видение дальнейшего развития ОДКБ отражены в Декларации Совета коллективной безопасности, разработанной по инициативе Казахстана.
Отдельное внимание было уделено празднованию знакового события - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным приятие заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждения плана мероприятий по празднованию годовщины", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках председательства Казахстана в ОДКБ проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества. Совместно с партнерами проведена работа по продвижению согласованных подходов на международной арене.
Общие оценки государств - участников ОДКБ легли в основу серии политических документов, принятых в этом году. Среди них заявления по вопросам международной информационной безопасности, сотрудничества в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке, а также в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Пристальное внимание в течение года уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Сегодня мы подпишем два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозкам воинских контингентов. Продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казахстане проведены командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и специальные учения ОДКБ "Скала-2024". Были отработаны совместные действия при ведении сложных аварийно-спасательных работ на объектах повышенной опасности", - рассказал президент Казахстана.
По его словам, особое внимание в течение года уделялось вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам
На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ". Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационной среде. По нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности. Прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ. При координации казахcтанского председательства завершилась работа над Целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Документ разрабатывался с 2013 года. Сегодня мы подпишем это важное решение, направленное на укрепление южных рубежей организации", - заметил глава государства.
Токаев подчеркнул, что приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ системно и поступательно реализуются. При поддержке партнеров будет продолжена активная работа по их дальнейшему продвижению в рамках ОДКБ.
В завершение Токаев поздравил Садыра Жапарова с принятием решения о переходе с 1 января 2025 года председательства в ОДКБ Кыргызской Республике и пожелал кыргызской стороне успехов в этой ответственной миссии.
Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане в четвертом квартале 2025 года.
28.11.2024, 14:26 7756
Ядерный зонтик России в первую очередь защитит страны ОДКБ - Шойгу
Защита стран ОДКБ предусмотрена в новой ядерной доктрине РФ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обновленная ядерная доктрина России предусматривает защиту стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу в кулуарах сессии ОДКБ в Астане.
В старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет в первую очередь о странах ОДКБ", - цитирует Шойгу издание РБК.
Он также отметил наличие в обновленной доктрине отдельного дополнения, которое касается Беларуси. Речь идет о применении ядерного оружия в случае угрозы ее существования или агрессии с применением обычных видов вооружений.
Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину 19 ноября. Согласно документу, высший государственный приоритет - сдерживание потенциальных противников от агрессии против России и ее союзников, а его средством является ядерное оружие. Среди военных опасностей - наличие у противника оружия массового поражения, средств противоракетной обороны, крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет и беспилотников, а также планирование и проведение "широкомасштабных военных учений вблизи границ" России.
28.11.2024, 13:56 9076
Все задачи выполнены - Токаев о председательстве Казахстана в ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Организация договора о коллективной безопасности стала ключевой структурой в обеспечении мира и стабильности на огромном пространстве Евразии. В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что ОДКБ - не просто военное партнерство, а уникальный механизм, объединяющий усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности государств-участников.
В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран-участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитие возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами", - заявил глава Казахстана.
По его словам, проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Предметно рассмотрены актуальные вопросы коллективной безопасности. Состоялись встречи на уровне секретарей советов безопасности и руководителей парламентов.
Проведены совещания вспомогательных и рабочих органов организации. Прошла серия консультаций по различным направлениям деятельности ОДКБ. В межсессионный период принят ряд значимых документов. Они охватывают вопросы международного сотрудничества, взаимодействия в оборонной сфере, а также противодействия по актуальным вызовам и угрозам коллективной безопасности. Также отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
В целом все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены. Позвольте выразить огромную признательность за поддержку в реализации наших приоритетов и плодотворную совместную работу", - обратился Токаев к участникам заседания.
На предстоящей сессии участники обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, оценят ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также заслушают информацию о работе по широкому спектру направлений сотрудничества в рамках ОДКБ и подведут итоги деятельности за прошедший период.
В настоящее время участники удалились на совещание в узком составе.
Напомним, сегодня в Астане состоялось заседание советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, на котором был одобрен ряд документов.
28.11.2024, 11:23 14066
В Астане состоялось заседание советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством казахстанской стороны состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Участники заседания обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудили итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Был одобрен ряд документов, выносимых на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление союзнических связей, наращивание внешнеполитической координации и развитие Коллективных сил.
В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Напомним, сегодня состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мероприятии примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон.
28.11.2024, 09:34 16836
Сегодня в Астане состоится саммит ОДКБ
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 28 ноября в Астане состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которого пройдут заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.
В мероприятии примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон.
Также в мероприятиях примут участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в ОДКБ.
Планируется, что Кыргызская Республика проинформирует о приоритетах своего председательства в Организации в 2025 году.
Напомним, жителей столицы предупредили о временных ограничениях на передвижение транспорта на отдельных участках улиц в связи с проведением мероприятия международного уровня.
В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите ОДКБ.
28.11.2024, 08:37 18196
Какие документы подписали Казахстан и Россия
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан принято Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, а также подписана программа межрегионального и приграничного сотрудничества Казахстана и России.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка", - сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, члены делегаций в присутствии президентов обменялись следующими документами:
1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;
2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;
3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;
4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска "Сырым" (Республика Казахстан) и "Маштаково" (Российская Федерация) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему;
5. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов;
6. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения;
7. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации;
8. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;
9. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет";
10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения;
11. Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве;
12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации;
13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций;
14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации на 2025-2026 годы;
15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ОАО "Российские железные дороги";
17. Соглашение о реализации проекта между АО "НК "Қазақстан темір жолы", Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО "Славтранс-Сервис";
18. Меморандум о намерениях между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ООО "ФинИнвест";
19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст.№3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО "Самрук-Энерго" и ООО "Фирма ОРГРЭС".
Напомним, 27 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме видео-конференц-связи.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?