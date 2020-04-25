Панкратов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Москва. 24 апреля. Kazakhstan Today - Министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии назначен Олег Панкратов, передает Kazakhstan Today.
"Решением Высшего Евразийского экономического совета Панкратов Олег Михайлович назначен на должность члена коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В разные годы Панкратов работал заместителем министра экономики Кыргызской Республики, министром экономики КР, вице-премьер-министром и советником президента Кыргызской Республики.
Государственный советник государственной службы 3 класса.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства