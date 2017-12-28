Парламент Казахстана принял закон о Фонде компенсации вреда потерпевшим

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Парламент Казахстана принял закон о Фонде компенсации вреда потерпевшим28.12.2017
Политика  14:15

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня сенат парламента Казахстана принял закон "О Фонде компенсации вреда потерпевшим" и сопутствующие поправки в законодательство, передает Kazakhstan Today.

Документ направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих в области компенсации вреда потерпевшим от уголовных правонарушений и устанавливает правовые, социальные и организационные основы по ее выплате путем создания Фонда компенсации вреда потерпевшим.

Фонд начнет свою работу с 1 июля 2018 года, а выплаты из него начнутся с 1 июля 2020 года.

Напомним, 6 декабря мажилис во втором чтении одобрил законопроект о Фонде компенсации вреда потерпевшим.

Проектом закона предусматривается, в частности, уменьшение материальной нагрузки на граждан, ставших жертвами отдельной категории уголовных правонарушений, в связи с затратами на погребение, лечение, реабилитацию. Стимулируется предъявление государством регрессных исков против лиц, совершивших уголовные правонарушения. В целях правового решения проблемы сопутствующим законопроектом вносятся поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы.
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