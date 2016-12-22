Парламент Казахстана принял закон о пробации

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента палата рассмотрела в двух чтениях и приняла закон "О пробации", сообщила пресс-служба сената.

Документом устанавливается четыре вида пробации, а именно: досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная, передает Kazakhstan Today.

Пробация - система видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений. Целью пробации является содействие в обеспечении безопасности общества путем: коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого; ресоциализации осужденного; социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Досудебная пробация применяется в отношении подозреваемых и обвиняемых: несовершеннолетних; инвалидов; лиц пенсионного возраста; беременных женщин; женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет; мужчин, воспитывающих в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет. В отношении данных лиц служба пробации будет подготавливать индивидуальную программу по оказанию им социально-правовой помощи и по результатам ее реализации составлять досудебный доклад. Досудебная пробация не будет применяться в отношении лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей.

Приговорная пробация применяется в отношении лиц, осужденных к ограничению свободы и осужденных условно, а также оказанию им социально-правовой помощи. Документом предусмотрена норма, согласно которой служба пробации может направить в суд представление об отмене условного осуждения и снятии с осужденного судимости в случае, если по истечении не менее половины установленного срока пробационного контроля осужденный условно своим поведением доказал свое исправление.

Пенитенциарная пробация заключается в проведении мероприятий по ресоциализации осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, за 1 год до окончания срока отбытия им наказания. Данная мера предусматривает разработку службой пробации совместно с администрацией учреждений уголовно-исполнительной системы индивидуальной программы оказания социально-правовой помощи.

Постпенитенциарная пробация проводится в отношении лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, с целью оказания им социально-правовой помощи.

Документом предусматриваются нормы по взаимодействию службы пробации с государственными органами, организациями и гражданами, а также с неправительственными организациями по вопросам оказания социально-правовой помощи лицам, подпадающих под пробацию.

Также рассмотрены в двух чтениях и приняты поправки в законодательство по вопросам пробации. Документом вносятся поправки в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", направленные на приведение действующего законодательства в соответствие с проектом закона "О пробации".

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