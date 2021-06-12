Парламент РК одобрил продление аренды комплекса "Байконур" Россией до 2050 года

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Вчера сенат парламента Казахстана на заседании одобрил ратификацию соглашения с Россией о сотрудничестве в осуществлении пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соглашение, подписанное 20 июня 2019 года в Нур-Султане, регулирует порядок использования российской стороной района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" на территории Костанайской области Казахстана при проведении запусков с космодрома Байконур космических аппаратов для реализации крупного международного проекта OneWeb, который нацелен на обеспечение широкополосного доступа в интернет, сообщает ТАСС

Плата за использование района падения составит $460 тыс. в год с учетом не более трех пусков. При осуществлении дополнительных пусков плата за каждый из них составит $50 тыс.

Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет расширение казахстанско-российского сотрудничества и четкое разграничение обязанностей сторон для обеспечения безопасности при пусках ракет-носителей "Союз-2". После одобрения сенатом закон о ратификации соглашения поступит на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Сенат парламента Казахстана также на заседании одобрил внесение изменения в договор между республикой и Россией об аренде космодрома Байконур, направленный на продление аренды и эксплуатацию комплекса до 2050 года.

Целью ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды от 10 декабря 1994 года, подписанного 9 ноября 2018 года в городе Петропавловске, является реализация обязательств, предусмотренных в соглашении между Казахстаном и Россией о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса "Байконур" от 9 января 2004 года.

Протоколом вносится поправка в статью 4 договора аренды Байконура, которая позволит реализовать задачу о продлении аренды и эксплуатации комплекса до 2050 года. Ожидаемым результатом ратификации протокола станет гармонизация ранее взятых обязательств, что позволит сохранить, эффективно использовать и развивать научно-технический, производственный, социально-культурный потенциал комплекса Байконур, а также обеспечит социально-экономическую стабильность в регионе.

С момента основания космодром Байконур входил в структуру Министерства обороны СССР (впоследствии находился в ведении Минобороны России). После распада Советского Союза стал собственностью Казахстана. В соответствии с соглашением, подписанным президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 года, и договором об аренде от 10 декабря 1994 года, космодром был передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года (ежегодная арендная плата - $115 млн).

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