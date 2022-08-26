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Партия AMANAT вернула в госсобственность 240 тысяч гектаров земли в Мангистауской области

25.08.2022, 10:18 6806
Партия AMANAT вернула в госсобственность 240 тысяч гектаров земли в Мангистауской области
Фото: AMANAT
АКТАУ. 25 АВГУСТА - Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Мангистауской области провел ряд встреч с общественностью, жителями сельских округов и руководителями первичных партийных организаций, а также проверил ход строительства социальных объектов, возводящихся в рамках реализации предвыборной программы партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, Асхат Оралов совместно с депутатом мажилиса Едилом Жанбыршиным, вице-министром сельского хозяйства Абулхаиром Тамабеком, общественным деятелем Муратом Абеновым и другими членами комиссии "Жер аманаты" встретился с жителями Тупкараганского района в селе Таушык, обсудив наболевшие вопросы нехватки и деградации пастбищных земель.
 
По словам жителя села Амангельды Жунбасова, сегодня сельчанам негде пасти скот. При этом собственники близлежащих земель не разрешают местному населению производить выпас, поэтому стоит вопрос расширения границ пастбищ, предназначенных для личных подсобных хозяйств. 
 

Партия AMANAT, как общественная опора Главы государства Касым-Жомарта Токаева, активно вносит свой вклад в создание нового справедливого Казахстана. Одним из конкретных примеров этой работы является деятельность комиссии "Жер аманаты". При содействии партии AMANAT в Мангистауской области в государственную собственность возвращено 240 тысяч гектаров земли. Эта работа обязательно будет продолжена во всех регионах страны", - отметил Асхат Оралов.

 
В свою очередь депутат фракции AMANAT в мажилисе Едил Жанбыршин подчеркнул, что при содействии комиссии, в состав которой входят представители Министерства сельского хозяйства, прокуратуры, депутаты от партии, юристы, общественные деятели, журналисты, в восьми регионах в госсобственность уже возвращено более 350 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. 
 

Далее исполнительный секретарь партии проверил ход строительства школы на 600 мест в селе Баскудык Мунайлинского района. Новое учебное заведение возводится в рамках реализации предвыборной программы AMANAT. После того как школа распахнет свои двери уже в этом году, в селе решится проблема трехсменного обучения и подвоза детей в школы других сел", - рассказали в пресс-службе партии.

 
Также Асхат Оралов ознакомился со строительством многоэтажных домов на 432 квартиры в микрорайоне 19А города Актау. Завершение объекта запланировано на конец текущего года. В соответствии с предвыборными обещаниями партии жилье будет распределено среди очередников, в том числе из социально уязвимых слоев населения. 
 
В партии отметили, что на обоих объектах открыты посты партийного контроля, следящие за качеством строительства, эффективным освоением выделенных средств, соблюдением правил техники безопасности и социальным положением рабочих. 
 
В этот же день исполнительный секретарь AMANAT встретился с руководителями первичных партийных организаций области. Сегодня в регионе действует 102 ППО, объединяющих более 16 тысяч партийцев. 
 

Такие встречи позволяют держать руку на пульсе, знать волнующие аманатовцев вопросы, поскольку первичные партийные организации - это основа партии, ее ядро. Кроме того, мнение рядовых партийцев будет учитываться при разработке новой политической платформы партии. На сегодня нами ведется работа по укрупнению ППО, усилению их потенциала. В целях поддержки инициатив ППО мы внедрили практику возврата 20% партийных взносов для реализации проектов на местах", - отметил Асхат Оралов. 

 

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Главы МИД РК и РФ обсудили двусторонние отношения

25.08.2022, 20:21 3721
Главы МИД РК и РФ обсудили двусторонние отношения
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министры обсудили график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сотрудничество в рамках международных организаций, сообщает пресс-служба МИД РК. 
 
Также рассмотрены пути реализации договоренностей, достигнутых на недавней встрече в верхах в Сочи.
 

Довести объем торговли до 1 миллиарда долларов планируют Казахстан и Азербайджан

24.08.2022, 16:56 15296
Довести объем торговли до 1 миллиарда долларов планируют Казахстан и Азербайджан
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате с участием членов официальных делегаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече президенты обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Акорда.
 

Я вполне удовлетворен состоявшейся встречей в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан - близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники. Сегодня будет подписана декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами", - заявил Токаев.

 
Он добавил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией - для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень и подробно остановился на развитии двусторонних торгово-экономических связей.
 

Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов", - сказал глава Казахстана. 

 
Он также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества.
 

Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране", - предложил Касым-Жомарт Токаев.

 
Лидер Азербайджана в свою очередь отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкий повестке дня двусторонних отношений и международной проблематике.
 

Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по ее созданию. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Есть большие резервы для увеличения товарооборота. Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями. Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат. Большой объем иностранных инвестиций. Думаю, что настало время, чтобы мы объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, Казахстане и, возможно, в других странах", - сказал Ильхам Алиев.

 
Он выразил уверенность, что связи между двумя братскими странами будут успешно развиваться.
 

Нарастить боевой потенциал ШОС предлагает Шойгу

24.08.2022, 16:34 17741
ТАШКЕНТ. 24 АВГУСТА - Министр обороны России Сергей Шойгу предложил нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе по линии механизмов обмена информацией в сфере военной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран", - отметил Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, говоря о приоритетных задачах по обеспечению коалиционной безопасности, сообщает РИА Новости.  

 
По его мнению, такими задачами могли бы стать, в частности, борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность.

Как отметил глава российского оборонного ведомства, военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС.

Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.


В рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки", - сообщил Шойгу. 


Министр обороны РФ заявил также о необходимости совершенствовать подготовку войск и практику проведения совместных учений, наладить обмен передовым опытом и отработку новых способов противодействия незаконным вооруженным формированиям. Отметив, что поддержание мира и безопасности неизменно остается ключевым приоритетом ШОС, он также назвал среди ключевых задач развитие в рамках ШОС механизма обмена информацией в сфере военной безопасности.

Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и ее защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение", - отметил Шойгу.


Он выразил уверенность в том, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой дальнейшего поступательного развития Шанхайской организации сотрудничества, поддержания стабильности и безопасности в зоне ответственности организации.

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Казахстанскую военную делегацию возглавил министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков. 

Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, главы оборонных ведомств договорились и дальше содействовать укреплению дружеских и добрососедских отношений между государствами - членами ШОС, расширять сотрудничество в целях обеспечения мира, стабильности и надежного устойчивого развития в регионе", - сообщает Минобороны


Участники совещания подчеркнули, что особую озабоченность вызывает нестабильная обстановка в Афганистане.

Министр обороны Казахстана отметил, что позитивный характер отношений между государствами-членами, основанных на Хартии ШОС и Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и других основополагающих документах, способствует сохранению мира и стабильности, а также поиску путей решения общих актуальных проблем в области безопасности на пространстве ШОС.

 

Токаев наградил Алиева орденом "Алтын Кыран"

24.08.2022, 15:30 16601
Токаев наградил Алиева орденом "Алтын Кыран"
Фото: Telegram/БОРТ№1
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградил президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Алтын Кыран", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире. Человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета безопасности, в связи чем я сегодня Вас поздравил во время нашей личной встречи", - отметил Токаев на церемонии вручения награды. 

 
Со своей стороны Ильхам Алиев поблагодарил главу Казахстана за награду и пообещал и далее развивать дружественные и братские отношения с Казахстаном, сообщает Акорда.
 

Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня Казахстан и Азербайджан как два независимых государства, уверенно идущих по пути независимости, демонстрируют высокие темпы развития экономики и решения социальных вопросов. Растет авторитет наших стран на мировой арене. Я рассматриваю эту награду как знак уважения всему азербайджанскому народу. Я особо горд, что получаю эту награду из Ваших рук", - отметил президент Азербайджана. 

 
Он также выразил поддержку реформам, которые проходят в Казахстане под руководством Токаева. 
 

Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана

24.08.2022, 13:43 18501
Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень", - сказал Токаев.


Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан, информирует пресс-служба Акорды.

Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.
 

В Казахстане проходят выборы депутатов сената от областей Абай, Жетысу и Улытау

24.08.2022, 10:31 20856
В Казахстане проходят выборы депутатов сената от областей Абай, Жетысу и Улытау
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - 24 августа 2022 года проходят выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Депутата сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы депутатов сената парламента пройдут на совместном заседании выборщиков, которое начнется в 11.00", - сообщили в ЦИК РК.

 
Регистрация выборщиков на выборах депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау началась в 10.00.
 
На 6 мандатов претендуют 12 кандидатов. В список выборщиков по трем регионам включено 346 депутатов маслихатов.
 
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 11 июля подписал указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау". 
 

Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в документе. 

 

Токаев посетит Азербайджан с официальным визитом

23.08.2022, 17:11 30681
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев 24 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах, сообщает СЦК
 
В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.
 

В МИД РК выразили протест украинскому послу в связи с его высказываниями

23.08.2022, 13:56 33206
В МИД РК выразили протест украинскому послу в связи с его высказываниями
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", - сообщает пресс-служба МИД РК.

 
Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. 

Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - подчеркнули в ведомстве.


Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором посол Украины в РК Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. В АНК осудили высказывание украинского дипломата.
 

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