01.05.2024, 13:00 7771
Переговоры между Азербайджаном и Арменией: Токаев сделал заявление
Фото: Акорда
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по поводу переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.
Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами", - заявил президент.
Он отметил символичность того, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ.
Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, ранее Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. С соответствующим предложением выступила РК.
Позже в МИД разъяснили роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией.
Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office", - заявил Айбек Смадияров.
новости по теме
29.04.2024, 17:12 29561
В МИД разъяснили роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга разъяснил роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент агентства.
Действительно, такие переговоры планируются в Алматы. Они будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office", - заявил Айбек Смадияров.
Он подчеркнул, что, если страны придут к миру, который будет подписан на территории Казахстана, этот эффект положительно скажется на всем регионе.
Напомним, ранее Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. С соответствующим предложением выступила РК.
26.04.2024, 12:01 73601
Заседание министров юстиции стран ШОС пройдет в онлайн-формате
В видеоконференции примут участие министры юстиции из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 11-е заседание министров юстиции стран ШОС из-за паводковой ситуации будет проведено в онлайн-формате, сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.
В видеоконференции примут участие министры юстиции из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Этот формат поможет обсудить важные вопросы и продолжить международное сотрудничество в сфере права, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, а также позволит сэкономить бюджетные средства.
Напомним, сегодня в Астане также началось совещание министров обороны государств - членов ШОС. В нем принимают участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
26.04.2024, 10:04 75721
В Астане пройдет совещание министров обороны государств - членов ШОС
Участники совещания прибыли в Астану
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 26 апреля, начнет работу совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем примут участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на заседание приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.
25.04.2024, 13:40 88261
Ускорить процедуру выдачи виз для граждан намерены Казахстан и США
Стороны также обсудили усиление контроля за усыновленными из РК детьми
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Вашингтон. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Вашингтоне состоялись консульские консультации между Министерством иностранных дел РК и Государственным департаментом США с участием представителей компетентных органов двух стран, сообщает пресс-служба посольства РК в США.
Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД РК Бауыржан Акатаев, американскую - глава управления по Центральной Азии Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США Брайан Стиммлер.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие по облегчению взаимных поездок граждан, защиту прав и интересов граждан двух стран, усиление контроля за усыновленными из РК детьми. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в миграционной сфере. В частности, обозначены совместные меры по пресечению нелегальной миграции граждан РК в США", - говорится в сообщении.
Участники консультаций подчеркнули важность упрощения и ускорения процедур выдачи виз для граждан обеих стран, что будет способствовать дальнейшему укреплению туристических, деловых и культурных связей.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению и наращиванию сотрудничества по консульским вопросам на регулярной основе.
Кроме того, в рамках визита казахстанская делегация провела встречу с представителями американской НПО "Winrock International", в ходе которой обсуждались перспективы взаимодействия по вопросам противодействия незаконной миграции и торговли людьми.
Ранее Казахстан договорился о безвизовом режиме с Таиландом.
24.04.2024, 20:42 99281
Президент РК принял главу МИД Великобритании
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает пресс-служба Акорды.
Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Великобритании, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита в Казахстан с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений.
Особо хочу отметить подписанное сегодня соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки", - сказал президент.
Глава государства обратил внимание на имеющийся потенциал наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, "зеленой" экономики, финансов и инноваций.
В свою очередь Дэвид Кэмерон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и с теплотой вспомнил свой первый визит в Казахстан в статусе премьер-министра Великобритании.
Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи", - сказал глава британского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
24.04.2024, 17:21 101491
Глава МИД Великобритании прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: unsplash.com
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с официальным визитом в Астану, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В ходе пребывания в Астане Дэвид Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу", - проинформировали в ведомстве.
В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.
По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов", - добавили в МИД.
Ранее Казахстан и Великобритания подписали меморандумы о развитии добычи экологически чистого водорода и минерального сырья.
23.04.2024, 17:35 111336
Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане
С соответствующим предложением выступил Казахстан
Фото: president.az
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Баку. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Баку согласился на предложение Казахстана принять у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Казахстан обратился к нам с предложением провести у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы согласились на это и договорились, что если Армения также ответит согласием, то встреча состоится в Казахстане", - цитирует ТАСС Алиева.
Ранее Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.
19.04.2024, 15:12 142211
Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд
Фото: kabar.kg.
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты Казахстана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Акорда.
Глава Казахстана отметил, что визит президента Кыргызстана имеет большое значение для двух стран, и сообщил о подписании исторического соглашения.
Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном открывает новые возможности для дальнейшего развития взаимодействия. Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и достигли конкретных и важных соглашений.
Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. Казахстан - один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан", - отметил президент.
По словам Токаева, стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс
Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе.
В прошлом году товарооборот между нашими странами в этой сфере вырос на 10% и достиг 300 млн долларов. Крайне важным для нас являются наращивание объемов продукции, открытие совместных предприятий и налаживание связей между научно-исследовательскими институтами. Правительствам двух стран было поручено принять Дорожную карту", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, отечественные инвесторы вносят свой вклад в развитие важных отраслей кыргызской экономики. Планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области за счет предпринимателей Казахстана. На сегодняшний день ведутся переговоры по строительству ферросплавного завода в Джалал-Абадской области.
Мы достигли взаимопонимания по созданию благоприятных условий для эффективной работы совместных предприятий. Как вы видели, сегодня было подписано Соглашение о взаимной защите инвестиций. Договорились о внедрении и развитии системы электронного правительства, а также обмене опытом и укреплении сотрудничества в области информации для цифровизации экономики. Одной из важных задач является активизация контактов между двумя странами. Предпринимаются конкретные меры по расширению возможностей пропуска грузов через границу и совершенствованию ее оформления. Мы приступили к модернизации постов "Қарасу", "Бесағаш", "Аухатты", "Сартөбе" "Айша бибі", "Сыпатай батыр", "Кеген". Все эти станции будут оснащены цифровыми технологиями. Ожидается, что эта масштабная работа будет завершена к 2028 году", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент считает важным координацию взаимодействия в водно-энергетической сфере.
В последние годы актуальность эффективного и справедливого использования трансграничных водных ресурсов возросла. Мы договорились продолжить нашу скоординированную работу. Для скорейшего решения проблем в этом направлении необходимо принять совместные меры. Поэтому мы договорились в ближайшее время утвердить график работы межгосударственных водохозяйственных структур и своевременно его реализовать. Казахстан готов полностью выполнить все обязательства и совместно реализовать важные проекты", - сказал он..
Глава государства также отметил, что Казахстан и Кыргызстан имеют общие позиции по актуальным международным вопросам. В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению взаимодействия в Центральной Азии.
Мы договорились принять активное участие в очередной VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в этом году", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет союзническое и стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень, и обогатит его новым содержанием.
Жапаров отметил, что результаты Казахстанско-кыргызского бизнес-форума, прошедшего в преддверии его официального визита в Астану, а также форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, состоявшегося в прошлом году в Таразе. По его словам, в рамках этих мероприятиях были активизированы деловые связи и заключены важные инвестиционные соглашения. Он также сообщил, что следующий форум межрегионального сотрудничества пройдет в этом году в Кыргызстане.
По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны следующие документы:
1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой;
2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;
3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;
4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.
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