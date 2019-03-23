Писатель Ахметжан Ашири: нам следует воздать должное гениальному руководителю Назарбаеву

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - Писатель, драматург, заслуженный деятель РК, лауреат международных литературных премий "Алаш" и "Коркыт", кавалер ордена "Курмет", член правления Союза писателей Казахстана Ахметжан Ашири выступил с откликом по поводу отставки Нурсултана Назарбаева и переименования Астаны, передает Kazakhstan Today.

"В удивительное время нам выпало жить - завершение века двадцатого - начало двадцать первого, вхождение в миллениум третьего тысячелетия, но главное, мы стали свидетелями политических свершений, смены социально-экономической формации, образование независимого государства Республики Казахстан - нашей Родины. Оглядываясь назад смело утверждаем: нам казахстанцам повезло - судьбоносное решение о лидере было принято правильно. Им стал Нурсултан Назарбаев, гениальному провидению которого мы обязаны тем, что живем в благополучно развивающейся стране", - подчеркнул Ахметжан Ашири.

Он отметил, что за эти годы именно благодаря Нурсултану Назарбаеву в стране возникла истинная толерантность, единый монолит, называемый во всем мире Народ Казахстана, поднялась экономическая составляющая.

После распада СССР не убоявшийся амбициозных планов президент сумел возобновить и отладить гигантский механизм экономического аппарата в полной мере.

"Это был не авантюрный, а весьма взвешенный, хотя и рискованный шаг - с опорой на народное согласие объявить мощную программу вхождения суверенного Казахстана в тридцатку социально-ориентированных и благоустроенных государств. Смелость президента Назарбаева проявляется во всех его деяниях. И вот, как мощный заключительный аккорд, под занавес его мудрого правления страной из его уст прозвучало: Я прошу отставки!" - говорит писатель.

По его наблюдениям, люди "грустно восприняли эту весть. У многих потекли слезы…"

"Но потому и гениален наш лидер, что даже в такие минуты у него нашлись слова, успокоившие казахстанцев: начатый курс на построение общества комфортного проживания, укрепление социально ориентированного государства не будет изменен! Елбасы остается с нами! - возликовали люди", - пишет Ашири.

Вместе с тем он отметил, что, выражая общенародное мнение, новый президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о переименовании столицы страны именем Нурсултан, в честь Первого президента.

"Уверен, в общемировой истории наш Елбасы останется на века, городу, названному его именем - жить и процветать вечно. А нам, свидетелям этих монументальных событий, изменивших не только наш Казахстан, но весь мир, следует воздать должное гениальному руководителю, имя которого Нурсултан Абишевич Назарбаев, Первый президент нашей любимой Родины Республики Казахстан", - заключил писатель.

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