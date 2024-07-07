По итогам саммита ОТГ принята Карабахская декларация

Фото: Акорда

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Физули. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщила пресс-служба Акорды.





В аэропорту города Физули его встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов.









По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.





Напомним, в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.





Как сообщили в МИД РК, участники мероприятия обменялись мнениями по совершенствованию деятельности Организации и актуальным вопросам международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего усиления сотрудничества в таких сферах, как транспорт, логистика, коммуникации и борьба с климатическими изменениями.





Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу проинформировал о ходе председательства Казахстана в ОТГ в 2023-2024 годах, которое проходит под девизом "TURKTIME!". Он также обозначил видение РК по дальнейшему развитию организации и укреплению ее авторитета на мировой арене.





По итогам заседания было принято решение о назначении исполнительного директора представительского офиса ОТГ в Венгрии, а также утверждены документы, которые будут подписаны в ходе предстоящего заседания Совета глав государств ОТГ.





Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в Нахчыване (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в Стамбуле (Турция). В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.