По итогам визита Токаева в Баку подписан ряд документов
Фото: Акорда
Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с совместным заявлением для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент Казахстана назвал Азербайджан стратегическим партнером нашей страны, а также отметил важность своего визита в Баку. Президент Казахстана заявил, что в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за визит и высказал удовлетворение итогами переговоров.
По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны следующие документы:
- Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики
- Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях
- План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы
- Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH)
- Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики
- Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики
- Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики
- Меморандум о сотрудничестве между АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права "Агентство развития малого и среднего бизнеса" Азербайджанской Республики
- План мероприятий по развитию сотрудничества между акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы
- План мероприятий по развитию сотрудничества между акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы
- Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA)
- Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО "Государственная техническая служба" Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.