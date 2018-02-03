По итогам заседания ЕМПС в Алматы приняты 14 документов

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания в узком составе были рассмотрены актуальные вопросы интеграционного взаимодействия. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение хода реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза и механизмы проведения согласованной политики, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Кроме того, главы правительств в узком составе обсудили вопросы выполнения обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза.

На заседании в расширенном составе участники рассмотрели вопросы макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложения по дальнейшему обеспечению устойчивого экономического роста. Предметом обсуждения также стало состояние взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в 2017 году, совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения стран-участниц Союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2017-2018 годы.

"Работа по становлению ЕАЭС продолжается. За три года нашей работы есть положительные результаты. Мы приняли ряд важных документов, которые связаны с текущим и дальнейшим развитием Союза. Доказательством тому служит вступление в силу 1 января нового Таможенного кодекса ЕАЭС. Тем самым созданы условия по ускоренному прохождению таможенных формальностей", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Также были подняты актуальные вопросы, связанные с цифровизацией всех отраслей экономики, рынка товаров и услуг, труда и капитала.

"Вследствие планомерного перехода к оцифровке экономики, актуальным является ряд вопросов по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы. Наши граждане должны иметь возможность сравнительно быстро найти новую работу, в том числе и на территории Союза", - сказал премьер РК, напомнив об обсуждении на уровне президентов Казахстана и России вопроса о создании Единой интегрированной Евразийской электронной биржи труда и разработки единых квалификационных требований к работникам.

Сагинтаев также выразил мнение, что "этот год станет якорным для реализации актуальных вопросов и новых инициатив, связанных с функционированием нашего интеграционного объединения".

Вместе с тем, внимание было обращено на ряд факторов, решение которых необходимо для дальнейшего развития Союза. В их числе - автоматизация в таможенных процессах.

"В условиях единой таможенной территории отсутствует интеграция по таможенным декларациям при экспорте, по временному ввозу железнодорожного транспорта. В этой связи считаю необходимым провести совместную работу по внесению изменений в решения Комиссии, а также в международное законодательство в области транспорта", - сказал Сагинтаев.

По итогам заседания ЕМПС были приняты 14 документов, среди которых Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, разработанное по поручению премьер-министров и направленного на повышение контроля за оборотом товаров на территории государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, было утверждено Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

Вместе с тем были подписаны распоряжения Межправсовета по вопросам, связанным с реализацией Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, макроэкономической ситуации в странах-участницах Союза и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития, взаимной торговли между членами ЕАЭС, прогнозам развития АПК.

Также сообщается, что участники заседания назначили членом Совета Евразийской экономической комиссии представителя Кыргызской Республики.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести в Минске (Беларусь).

В заседании также участвовали премьер-министры Республики Армения - К. Карапетян, Республики Беларусь - А. Кобяков, Кыргызской Республики - С. Исаков, Российской Федерации - Д. Медведев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян.

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