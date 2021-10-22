Подписан план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности Казахстана и Беларуси на 2022-2023 годы

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - 21 октября в Нур-Султане прошли расширенные плановые консультации между аппаратами Советов безопасности Республики Казахстан и Республики Беларусь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам безопасности и взаимодействию в данной сфере.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в военной и военно-технической сфере, рассмотрены новые вызовы в области кибербезопасности и по другим направлениям. С учетом продолжения глобальной пандемии коронавирусной инфекции в повестку консультаций был включен вопрос о системе управления биологической безопасностью в новых реалиях", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Кроме того, казахстанская и белорусская стороны представили свои подходы к организации деятельности по оценке рисков национальной безопасности.

По итогам работы помощник президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев и государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович подписали План сотрудничества между аппаратами Советов безопасности двух стран на 2022-2023 годы.