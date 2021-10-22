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Подписан план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности Казахстана и Беларуси на 2022-2023 годы

21.10.2021, 18:16 15850
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - 21 октября в Нур-Султане прошли расширенные плановые консультации между аппаратами Советов безопасности Республики Казахстан и Республики Беларусь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам безопасности и взаимодействию в данной сфере.
 

Были обсуждены перспективы сотрудничества в военной и военно-технической сфере, рассмотрены новые вызовы в области кибербезопасности и по другим направлениям. С учетом продолжения глобальной пандемии коронавирусной инфекции в повестку консультаций был включен вопрос о системе управления биологической безопасностью в новых реалиях", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Кроме того, казахстанская и белорусская стороны представили свои подходы к организации деятельности по оценке рисков национальной безопасности.
 
По итогам работы помощник президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев и государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович подписали План сотрудничества между аппаратами Советов безопасности двух стран на 2022-2023 годы.
 

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Минобороны: Казахстан разово передаст Кыргызстану военное имущество

22.10.2021, 17:21 622
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Министерстве обороны Казахстана сообщили о разработке проекта постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ разработан в целях создания правовой основы для разовой передачи Казахстаном Кыргызстану военного имущества. Реализация соглашения будет способствовать усилению возможностей Вооруженных сил Кыргызской Республики по отражению угроз региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Соглашение между правительством РК и правительством КР об оказании безвозмездной военно-технической помощи было подписано в рамках встречи президентов двух стран в марте текущего года.
 

Токаев посетит Туркменистан с государственным визитом

22.10.2021, 15:45 3322
Токаев посетит Туркменистан с государственным визитом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с госвизитом по приглашению главы республики Гурбангулы Бердымухамедова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Ашхабаде два лидера проведут переговоры в расширенном и узком форматах, в ходе которых обсудят перспективы углубления казахстанско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда. 
 
Токаев и Бердымухамедов также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. 
 

Токаев вручил председателю консультативного совета Саудовской Аравии орден "Достык" ІI степени

19.10.2021, 13:51 52192
НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия Абдаллу Аль аш-Шейха, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Абдулле Аль аш-Шейху орден "Достык" ІI степени.
 
Президент назвал Эр-Рияд надежным партнером Казахстана в мусульманском мире. Глава государства напомнил, что Саудовская Аравия стала одним из первых арабских государств, признавших суверенитет Казахстана.
 

Мы поддерживаем постоянные связи с саудовским руководством. В августе в ходе телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом мы достигли ряда важных договоренностей. В сентябре я провел встречу с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом. Уверен, что эти контакты придадут новый импульс сотрудничеству между двумя странами", - сказал глава государства.

 
В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев призвал саудовские компании с учетом их опыта и ситуации на мировом рынке активно участвовать в проектах в Казахстане.
 
Председатель Консультативного совета Саудовской Аравии поблагодарил президента Казахстана за прием и отметил содержательный характер своего визита.
 

Я рад посетить братский и дружественный Казахстан. Мы провели ряд плодотворных встреч на парламентском уровне. Эти контакты служат делу сближения наших стран. Считаю, что такие визиты играют важную роль в реализации решений, достигнутых на уровне глав государств", – сказал он.

 

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