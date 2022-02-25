Политолог: целью российской кампании является демилитаризация Украины

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Египета Абдул-Фаттахом Халилом ас-Сиси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе состоявшейся по инициативе египетской стороны беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев отметил, что связи между Казахстаном и Египтом имеют глубокие исторические корни. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений, за этот период удалось добиться успехов во взаимодействии в различных сферах. Вместе с тем президент Казахстана высказал мнение, что на сегодняшний день потенциал казахско-египетских отношений используется не в полной мере, и призвал египетского лидера наращивать сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Глава государства выразил благодарность президенту Абдул-Фаттаху Халилу ас-Сиси и всему египетскому народу за поддержку и солидарность, проявленную во время январских событий.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, принимаются меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. Как заявил президент, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее.

В завершение беседы глава нашего государства пригласил Абдул-Фаттаха Халила ас-Сиси посетить нашу страну в удобное для него время.