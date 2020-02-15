Помпео считает Казахстан неспособным справиться с коронавирусом

Фото: https://eadaily.com/

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Казахстан и Узбекистан не смогут противостоять коронавирусу, передает Kazakhstan Today.

Казахстан и Узбекистан, расположенные близ Китая, не имеют возможности противостоять коронавирусу. Такое мнение высказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает ИА Eurasia Daily .

Помпео убежден, что инфраструктура Казахстана и Узбекистана не позволит этим странам противостоять вирусу COVID-19, который может проникнуть из Китая. Поэтому США планируют оказать финансовую помощь для борьбы с опасной инфекцией не только Китаю, но и другим государствам.

Мы собираемся сделать все, что мы можем сделать (чтобы остановить эпидемию). Мы уже выделили $100 млн помощи. Может, будет и больше. Эта помощь, безусловно, пойдет Китаю, чтобы помочь им, но она будет также использоваться и в других местах по всему миру, чтобы попытаться убедиться в том, что мы правильно глобально ответим на эту угрозу, в нужных местах, своевременно", - подчеркнул Помпео.

Однако ни в Казахстане, ни в Узбекистане пока ни одного случая коронавируса не выявлено.

Об открытии референс-лаборатории на базе бывшего Противочумного НИИ в Алматы, где будут храниться и исследоваться неназванные биоматериалы, было объявлено в сентябре 2016 года. Согласно озвученным данным, стоимость комплекса в Алматы - $108 млн. В лаборатории расположена станция раннего оповещения о вспышках заболеваний в Центральной Азии, на ее возведение США выделили $5,6 млн.

Новая лаборатория дополнит систему подобных объектов, которые размещены Пентагоном по периметру границ Российской Федерации", - заявили в информационном отделе центра торгово-промышленных палат.

Официально референс-лаборатория в Алматы создавалась для исследования неизвестных патогенов. По данным СМИ, там будет содержаться самая большая коллекция особо опасных инфекций и вирусов. По мнению российских специалистов, ряд обстоятельств указывает на то, что в действительности данная лаборатория может использоваться для военных биологических разработок, ведущихся США.

Как сообщал бывший аким Алматы Ахметжан Есимов, решение о строительстве Центральной референс-лаборатории было принято еще в 2004 году. При этом сам Есимов не поддерживал идею строительства в городе биолаборатории Пентагона.

Честно говоря, этот проект мне не нравится, если открытым текстом сказать. Строится он на территории Центра зоонозных заболеваний Министерства здравоохранения, курирует его Министерство здравоохранения. На его территории строится. Разрешение на строительство выдало Агентство по строительству, то есть город оказался ни при чем", - сообщил Есимов, отметив, что тем не менее этот вопрос тоже думает поднимать, "хотя, когда соглашение с такой стороной, как Америка, его пересматривать сложно".

Мне непонятно, почему именно в городе Алматы. Когда это можно было построить, например, в том же Отаре, (там) есть примерно такой же объект, где хранятся патогенные материалы. Принадлежит Министерству сельского хозяйства. Кстати, Министерство сельского хозяйства выступало за то, чтобы этот объект был именно там. То, что он в городе, мне, как акиму, как человеку и как алматинцу, не нравится", - отметил ранее экс-глава города.

Строительство здания лаборатории было начато 30 марта 2010 года. О создании данного объекта сообщил теперь уже бывший посол США в Казахстане Ричард Хоугланд в своей прощальной речи на приеме по случаю завершения дипмиссии в республике.

Предполагалось, что в лаборатории будут работать сотрудники трёх ведомств: министерств здравоохранения, образования и науки и сельского хозяйства. Наличие зарубежных специалистов в штате не предусмотрено, информировал телеканал "Астана".

Чем они будут заниматься? Они будут заниматься защитой нашей страны, мониторингом всех опасных инфекций, как мы уже говорили, которых достаточно много у нас в Казахстане. В апреле мы ожидаем как раз процесс, который называется у американцев валидацией, когда они должны провести все тестирование всего здания и заодно сотрудников, которые за все это будут отвечать. Сразу же, возможно, после апреля, будет госприёмка", - пояснил ведущий научный сотрудник по вопросам биобезопасности Центральной референтной лаборатории Рафик Сарсенгалиев.

В лаборатории ещё раз объяснили, почему на строительство средства выделило правительство США.

Мы, может быть, немножко такой подозрительный народ СНГ. Если нам что-то делают, то с какой же целью, для чего? Но мы объясняем, что биологическое оружие само по себе одно из самых опаснейших в мире. Поэтому американцы считают, что любая утечка, в каком бы уголке мира она ни произошла, она, естественно, может угрожать всему миру. Поэтому они пытаются где-то в чем-то помочь в том плане, чтобы у нас такой утечки не происходило", - заявил Сарсенгалиев.

Между тем эксперты неоднократно указывали на то, что американская биолаборатория особо опасных инфекций в Алматы может быть предназначена для производства элементов биологического оружия. В частности, сообщало РИА Новости, Россия выразила озабоченность созданием военным ведомством США на территории Казахстана, Грузии и Украины биолабораторий повышенной степени защиты, которые могут быть предназначены для производства элементов биологического оружия.

Россия не может не реагировать на то, что военное ведомство США по существу на нашей границе строит биолаборатории высокой степени защиты, которые в том числе могут быть предназначены и для производства элементов биологического оружия", - сообщил РИА Новости российский источник на встрече экспертов государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Как отмечает информагентство, "подобные биолаборатории военного ведомства США размещаются в Грузии , на Украине и в Казахстане. При этом сами эти государства не обладают должным уровнем экспертизы в области биотехнологий, чтобы хоть как-то проконтролировать, что на их территории или с их территории "американские военные лаборанты не будут проводить операции, противоречащие КБТО".

Такие лаборатории строятся годами, они требуют значительных капитальных вложений и высочайшего уровня технологий. Государства, способные построить такие лаборатории, можно пересчитать по пальцам, и мы, естественно, ведем очень плотный диалог, в том числе с нашими казахстанскими партнерами, относительно того, что в реальности происходит в этом контексте в их взаимоотношениях с военным ведомством США", - добавил собеседник РИА Новости.

Источник отметил, что Россия напрямую высказывает свою озабоченность американским партнерам , но ответов не получает и поэтому вполне оправдано с международно-правовой точки зрения требует обсуждения данных вопросов в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия.

Стоит отметить, что решение о строительстве подобного недвусмысленного объекта в самом населенном городе Казахстана, с учетом специфики топографии города, принималось без информирования граждан страны и их мнения по этому вопросу.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного агентством Kazakhstan Today, на вопрос: "Согласны ли Вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?" 725 человек (92%) ответили "нет". 56 человек (7%) согласны с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций. 1% респондентов (9 человек) ответили: "Мне все равно".

Почти во всех бывших советских республиках действуют бактериологические лаборатории, говорится в сюжете программы "Добров в эфире", посвященном анализу вероятности такого фантастического явления, как зомби-апокалипсис.

Как заявил в интервью программе выпускник Эдинбургского университета вирусолог Карл Берн, создание модифицированного вируса, который будет работать по заданной программе, - лишь вопрос времени.

Генетически модифицированные вирусы совершенно точно будут являться биологическим оружием. Некоторые вирусы мутируют в 10 тыс. раз быстрее, чем животные. И всего одна, самая небольшая мутация может привести к тому, что вирус начнет атаковать не только одну определенную группу людей, а всех без исключения, и пандемия охватит весь мир", - отметил Берн.

Ученые даже создали математическую модель зомби-апокалипсиса, взяв за основу реальное количество жителей земли (около 7,5 млрд человек), неравномерную плотность населения и наличие границ между странами. Модель показала: в густонаселенной местности одного инфицированного достаточно для масштабной эпидемии уже на 20-й день после первого заражения. Для примера взяли Нью-Йорк: центральные районы там пали за один день, на подготовку к нашествию мертвецов остался месяц, но через 100 дней на всей земле остался всего 181 человек и примерно 190 млн зомби.

В 2011 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил инструкцию по методам выживания в случае нападения зомби, а в 2014 году американский журнал "Foreign Policy" опубликовал сенсацию: у стратегического командования Вооруженных сил США есть детальный план выживания в случае нападения зомби. Причем в нем не только оборонительные, но и наступательные операции. В документе оговаривается: зомби выбрали, чтобы не называть конкретную страну, против которой могут развернуть военную операцию, вроде как избегали политических последствий. Но специалисты по психологической борьбе подчеркивают, это может быть последовательным созданием образа врага, в котором нет ничего человеческого, говорится в сюжете.

Если это выходит в систему естественного юридического документа, то это открывает такую интересную дверь и очень нехорошую дверь, что под зомби можно назвать любую страну и людей, которые живут в этой стране, которых надо уничтожить и за это не отвечать", - комментирует Алексей Захаров, военный психолог, директор спецпрограмм Московского центра защиты от стресса.

Авторы сюжета отмечают: "Как только уничтожение таких зомби легализовано, за дело могут браться военные лаборатории. Не секрет, что подобные центры, запрещенные законом на территории США, открыты почти во всех бывших советских республиках и зачастую контроля над разработками нет даже у правительств тех стран, где они расположены".

На Украине 17 бактериологических лабораторий, в Грузии - 13 бактериологических лабораторий. Под Тбилиси есть такой поселок Алексеевка, куда из Соединенных Штатов, из штата Кентукки, была перевезена огромная бактериологическая лаборатория", - заявил Валерий Малеванный, вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб "Беркут".

По словам Карла Берна, "существует множество вирусов, из частей которых можно создать супервирус, и он вызовет целую комбинацию симптомов поведения зомби: летаргическое состояние, желание атаковать людей, как только они приближаются, укусить их, неконтролируемое обжорство и так далее. Если подобный вирус сможет передаваться по воздуху, это станет концом мира".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства