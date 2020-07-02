Послы Бразилии, Омана и Республики Корея вручили верительные грамоты президенту РК

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии в резиденции "Акорда" принял верительные грамоты послов ряда государств, передает Kazakhstan Today.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Федеративной Республики Бразилия - Рубем Антонио Корреа Барбоза, Султаната Оман - Мухаммед бен Абдулла бен Салих аль-Бахрани, Республики Корея - Ку Хонг-сок, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с началом дипломатической работы в Казахстане и пожелал им успехов.

У Казахстана великолепные отношения с вашими странами. Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет главам ваших государств. Надеюсь, вы сможете внести вклад в дальнейшее развитие взаимоотношений с Казахстаном. Вы прибыли к нам в сложное время, когда весь мир страдает от пандемии. Казахстан принимает своевременные решения по преодолению этой опаснейшей болезни. Это не так легко, но мы опираемся на международную солидарность, поддерживаем усилия ООН и надеемся, что все страны совместными усилиями преодолеют эту болезнь", - сказал президент.

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