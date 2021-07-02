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Посол Испании в Казахстане завершил свою дипломатическую миссию

01.07.2021 7696
Посол Испании в Казахстане завершил свою дипломатическую миссию
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Посол Испании в Казахстане Давид Карриедо Томас завершил свою дипломатическую миссию, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Давид Карриедо Томас организовал ужин по случаю окончания дипломатической миссии в Республике Казахстан, на котором присутствовали главы аккредитованных в РК дипломатической миссий.
 
В своем выступлении глава дипломатического корпуса - посол Государства Кувейт в Республике Казахстан Тарек Абдулла аль-Фарадж подчеркнул, что Давид Карриедо Томас в период своей миссии в Казахстане внес огромный вклад в развитие отношений между Казахстаном и Испанией. Он также оценил большую роль посла Испании в развитии дружественных связей между посольствами.
 
В заключение Тарек аль-Фарадж вручил памятный подарок от имени всего дипкорпуса. 
 

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