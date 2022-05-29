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Посол Казахстана в России вручил губернатору Астраханской области орден "Достык"

28.05.2022, 11:23 4361
АСТРАХАНЬ. 28 МАЯ - Состоялась рабочая поездка посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в Астраханскую область. В ходе встречи губернатору области Игорю Бабушкину был вручен орден "Достык" II степени, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Посол РК в РФ Ермек Кошербаев отметил, что награда является признанием заслуг губернатора в развитии двустороннего сотрудничества и укреплении мира и дружбы между народами.
 
В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества. Особое внимание уделено приграничному взаимодействию в свете предстоящего текущей осенью форума Межрегионального сотрудничества РК и РФ в Оренбурге.
 

Собеседники отметили позитивную динамику в товарообороте между регионами Казахстана и Астраханской областью, республика входит в десятку ведущих торгово-экономических партнеров региона. В прошлом году цифра взаимной торговли составила почти $17 млн - на 25% больше, чем за предыдущий год", - проинформировали в пресс-службе посольства РК в РФ.

 
Отмечается, что потенциал двусторонней торговли на текущий момент не раскрыт полностью, в связи с чем необходимо продолжать работать в направлении дальнейшего расширения экономических контактов и увеличения товарооборота.
 
Интенсивно развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество. 
 

В Астраханской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием ведущих профессиональных творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний. Духовным мостом с Казахстаном является казахская диаспора, численность которой составляет порядка 150 тысяч человек, - больше, чем в каком-либо другом российском регионе. Казахи являются вторым по численности этносом в Астраханской области после русских", - рассказали в ведомстве.

 

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Страны "пятерки" сформируют стратегию развития Большого евразийского партнерства

27.05.2022, 16:26 8091
Страны "пятерки" сформируют стратегию развития Большого евразийского партнерства
Фото: telegram/Борт№1
БИШКЕК. 27 МАЯ - Страны Евразийского экономического сообщества во время форума в Бишкеке поддержали идею президента России Владимира Путина о создании комплексной стратегии развития Большого евразийского партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В поддержку этой идеи председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил сформировать долгосрочную программу экономической самодостаточности Союза. Была озвучена инициатива по созданию межгосударственного арбитража, который поможет бизнесменам стран-участниц разрешать споры", - рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, подводя итоги ЕЭФ-2022 на пресс-конференции в информационном агентстве "Хабар", сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
В числе знаковых соглашений, подписанных на форуме, Малкина также назвала программу стратегического партнерства до 2025 года и соглашения о сотрудничестве в сфере интернет-торговли. 
 
Также большой интерес участников форума вызвало предложение Минэнерго России о создании транзитного энергокоридора через территорию Казахстана в Кыргызстан. 
 
Крупнейшее деловое событие собрало в Бишкеке более 2,5 тысячи участников из 25 государств, включая страны дальнего зарубежья. 
 
Всего в рамках ЕЭФ-2022 было проведено 39 мероприятий, включая 21 тематическую сессию и выставку лучших агропромышленных товаров стран ЕАЭС с участием более 50 компаний стран ЕАЭС. На полях форума было подписано 17 программ и двусторонних контрактов по различным направлениям.
 

Токаев провел телефонные переговоры с президентом Польши

27.05.2022, 16:07 8571
Токаев провел телефонные переговоры с президентом Польши
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Сегодня по инициативе польской стороны состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Польши Анджеем Дудой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенты подчеркнули, что в нынешнем году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот небольшой по историческим меркам период времени Казахстан и Польша достигли заметных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества", - сообщает Акорда

 
Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах и обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.
 
В завершение беседы президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.
 

Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР

27.05.2022, 15:19 8986
Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР
Фото: the-sun.com
ЖЕНЕВА. 27 МАЯ - Россия и Китай наложили вето в Совбезе Организации Объединенных Наций на проект резолюции США об усилении санкций против Северной Кореи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза ООН, сообщает РИА Новости
 

В резолюции говорилось, что Совбез самым решительным образом осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный КНДР 24 марта, а также серию других недавних тестов баллистических ракет в Северной Корее", - пишет сайт.

 
Из-за проведенных новых испытаний баллистической ракеты Совет Безопасности намеревается снизить объем допустимой поставки сырой нефти Пхеньяну. 
 

Если до этого СБ ООН разрешал поставлять Северной Корее в течение года четыре миллиона баррелей, или 525 тысяч тонн сырой нефти, то нынешний проект сокращал этот объем до трех миллионов баррелей, или 393 750 тонн", - сообщает агентство. 

 
В случае принятия резолюции Северная Корея должна была бы прекратить экспорт минерального топлива, нефтепродуктов и продуктов их перегонки, битумных веществ, минерального воска, часов и запчастей для них. Все государства должны были бы запретить закупку этих предметов из КНДР.
 
В тексте резолюции также предлагалось всем государствам - членам ООН прекратить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Северной Корее всего табака и табачных изделий. Помимо этого, проект резолюции запрещал закупку у КНДР или содействие закупке услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.
 
Также составители резолюции призывали заморозить активы северокорейской киберструктуры Lazarus Group и двух компаний: Korea Namgang Trading Corporation и Haegumgang Trading Corporation.
 

По итогам переговоров президентов Казахстана и Кыргызстана подписан ряд документов

26.05.2022, 13:54 12341
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приветствуя кыргызскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку инициативе Садыра Жапарова по выводу двусторонних отношений на новый уровень.
 

С момента обретения независимости казахско-кыргызское сотрудничество динамично развивается во всех сферах. Наши связи укрепляются в духе стратегического партнерства и союзничества. Это достигнуто благодаря общим для обоих народов ценностям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной.
 

Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление казахско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства и подлинного союзничества", - заявил глава государства.

 
Говоря о динамично развивающихся межгосударственных отношениях, Касым-Жомарт Токаев отметил активный и доверительный политический диалог на высшем уровне, слаженную работу по линии правительств двух стран.
 
Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан. В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска "Кордай - Ак Жол", укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.
 
Вместе с тем глава государства указал на необходимость поиска новых форм взаимодействия в условиях турбулентности мировой экономики.
 
Лидер Казахстана акцентировал внимание на вопросах увеличения товарооборота за счет расширения взаимной экспортной номенклатуры, улучшения пропускной способности казахско-кыргызской границы, включая внедрение цифровых решений в таможенных процедурах.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания полномасштабного взаимодействия между областями, включая организацию первого форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.
 
Президент призвал активизировать инвестиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности Камбаратинской ГЭС-1.
 
В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы водной дипломатии, укрепления кооперации в сфере информационных технологий.
 
Важную роль в сближении двух братских народов занимают культурно-гуманитарные связи. Глава государства выразил благодарность Садыру Жапарову за решение открыть памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы в центре Бишкека. Церемонию открытия этого монумента президенты двух стран посетят сегодня после переговоров. Касым-Жомарт Токаев рассказал о решении в знак признательности увековечить память Манаса в Нур-Султане.
 
Президент также отметил заинтересованность восьми казахстанских вузов в открытии представительств в Кыргызстане и сообщил об увеличении студенческих квот для кыргызских студентов до 50. 
 
В свою очередь президент Кыргызстана констатировал положительную динамику развития двусторонних отношений.
 

Между нашим государствами нет каких-либо политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", - сказал кыргызский лидер.

 
В рамках встречи лидерам Казахстана и Кыргызстана был продемонстрирован видеоотчет о начале строительства индустриального торгово-логистического комплекса "Алатау" в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек". Создание ИТЛК позволит сократить количество посредников, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить скорость поставок.
 
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.
 
Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
 
1. Протокол о намерении заключения Соглашения о сотрудничестве между Акиматом Алматинской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области. 
 
2. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области. 
 
3. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Жамбылской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Таласской области. 
 
4. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и ТОО "JOINT TECHNOLOGIES" об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек".
 
5. Меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Республики Казахстан и Кыргызской Республики в области сельского хозяйства.
 
6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях.
 
7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.
 
8. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года.
 
9. Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года.
 
10. Совместный план мероприятий Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 2022 год по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.
 

Токаев: Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством

26.05.2022, 13:17 12781
Токаев: Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в узком формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Переговорам предшествовала официальная церемония в мраморном шатре "Ак кеме" в резиденции президента Кыргызстана "Ала-арча". Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций, сообщила пресс-служба Акорды.
 
По завершении церемонии состоялись переговоры в узком составе. Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику.
 

Я с большим удовлетворением принял ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом в Кыргызстан. Президент Кыргызстана высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.
 

Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы", - сказал президент Кыргызстана.

 
Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.
 
Президенты также отметили взаимную заинтересованность в укреплении культурно-гуманитарных контактов между Казахстаном и Кыргызстаном.
 

МИД: очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане

24.05.2022, 11:04 16886
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии пройдет 14-16 июня в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

18-й раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 14-16 июня", - сообщил Айбек Смадияров.

 
Он уточнил, что МИД уже направило приглашения странам-гарантам и другим участникам.

Предыдущая встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии прошла 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане.
 

Токаев отправится с визитом в Кыргызстан

23.05.2022, 15:07 19761
Токаев отправится с визитом в Кыргызстан
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев 26 мая совершит официальный визит в Кыргызскую Республику по приглашению главы государства Садыра Жапарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сообщает Акорда.

 
На следующий день, 27 мая, в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи.
 

Американская делегация посетит Казахстан и страны Центральной Азии

23.05.2022, 10:09 20351
ВАШИНГТОН. 23 МАЯ - Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавит делегацию США в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане 23-27 мая в целях укрепления взаимоотношений США с Центрально-Азиатским регионом, сообщает сайт Госдепартамента США передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими чиновниками и лидерами гражданского общества, чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин", - говорится в сообщении Госдепартамента. 

 
Как отмечается в сообщении, целью визита является продвижение совместных усилий "по созданию более связанного, процветающего и безопасного Центрально-Азиатского региона".
 

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