Посол Китая в Казахстане прокомментировал речь главы МИД КНР об отношениях с США

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо разместил в социальных сетях сообщение, посвященное речи статского советника и министра иностранных дел Вана И на церемонии открытия Форума Голубого зала на тему "Диалог и сотрудничество, сдерживание разногласий - продвижение", передает Kazakhstan Today.

Воспитанный джентльмен никогда не положит столовые приборы в чужую тарелку. Так прокомментировал глава МИД Китая Ван И межгосударственные связи. Он процитировал Конфуция: не делайте другим того, чего сами себе не желаете. И это уже давно широко принято в мире", - написал глава китайского посольства в соцсетях.

Посол Чжан также высказался о перспективах:

Для КНР и США тем более необходимо взаимное уважение, нельзя все время преследовать цель изменить, подавить или даже раздавить другого. Такие попытки никогда не заканчивались успехом, в будущем тоже не пройдут, а приведут только к бессмысленным противоречиям и конфронтации".

По словам господина посла, Китай никогда не вмешивается во внутренние дела США.

мы не намерены бросать вызов или заменить США. Мы желаем мирного сосуществования и соразвития с Америкой. Соответственно мы надеемся, что США уважают ключевые интересы, национальное достоинство и право на развитие Китая", - подчеркнул Чжан Сяо.

Он напомнил, что глава МИД КНР Ван И призвал "прекратить дискредитировать Компартию Китая и его политический строй, прекратить попустительствовать или поддерживать сепаратистские силы на Тайване, прекратить нарушать суверенитет и безопасность в таких внутренних делах Китая, как Сянган, СУАР и Тибет".

За прошедшие годы деградация отношений КНР и США до наихудшего в истории уровня произошла по вине бывшей администрации, которая, исходя из собственных политических интересов, извратила путь развития Китая и его политику, что причинило неизмеримый урон отношениям", - написал посол КНР в Казахстане.

Он также прокомментировал речь министра в части решения вопроса.

По словам Ван И, на сегодня для исправления ошибок и возвращения отношений на верный путь необходимо разрушить искусственные стены ложных представлений, чтобы открыть путь к справедливому и объективному пониманию Китая таким, каким он является на самом деле.

Ван И надеется, что США как можно скорее отменят необоснованные пошлины на китайские товары, снимут односторонние санкции против китайских предприятий и научно-образовательных учреждений, откажутся от давления на научно-технологический сектор Китая", - сообщил Чжан Сяо.

Смена сезонов наводит нас на мысли, что за самой морозной зимой всегда вступает в свои права обнадеживающая весна. Перед общими вызовами: глобальной пандемией, экономическим спадом и изменением климата - мы должны не падать духом, а проявить мужество, консолидацию и ответственность", - резюмировал господин посол.

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