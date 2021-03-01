Посол Китая в Казахстане прокомментировал речь главы МИД КНР об отношениях с США

Воспитанный джентльмен никогда не положит столовые приборы в чужую тарелку. Так прокомментировал глава МИД Китая Ван И межгосударственные связи. Он процитировал Конфуция: не делайте другим того, чего сами себе не желаете. И это уже давно широко принято в мире", - написал глава китайского посольства в соцсетях.
Посол Чжан также высказался о перспективах:
Для КНР и США тем более необходимо взаимное уважение, нельзя все время преследовать цель изменить, подавить или даже раздавить другого. Такие попытки никогда не заканчивались успехом, в будущем тоже не пройдут, а приведут только к бессмысленным противоречиям и конфронтации".
По словам господина посла, Китай никогда не вмешивается во внутренние дела США.
мы не намерены бросать вызов или заменить США. Мы желаем мирного сосуществования и соразвития с Америкой. Соответственно мы надеемся, что США уважают ключевые интересы, национальное достоинство и право на развитие Китая", - подчеркнул Чжан Сяо.
Он напомнил, что глава МИД КНР Ван И призвал "прекратить дискредитировать Компартию Китая и его политический строй, прекратить попустительствовать или поддерживать сепаратистские силы на Тайване, прекратить нарушать суверенитет и безопасность в таких внутренних делах Китая, как Сянган, СУАР и Тибет".
За прошедшие годы деградация отношений КНР и США до наихудшего в истории уровня произошла по вине бывшей администрации, которая, исходя из собственных политических интересов, извратила путь развития Китая и его политику, что причинило неизмеримый урон отношениям", - написал посол КНР в Казахстане.
Он также прокомментировал речь министра в части решения вопроса.
По словам Ван И, на сегодня для исправления ошибок и возвращения отношений на верный путь необходимо разрушить искусственные стены ложных представлений, чтобы открыть путь к справедливому и объективному пониманию Китая таким, каким он является на самом деле.
Ван И надеется, что США как можно скорее отменят необоснованные пошлины на китайские товары, снимут односторонние санкции против китайских предприятий и научно-образовательных учреждений, откажутся от давления на научно-технологический сектор Китая", - сообщил Чжан Сяо.
Смена сезонов наводит нас на мысли, что за самой морозной зимой всегда вступает в свои права обнадеживающая весна. Перед общими вызовами: глобальной пандемией, экономическим спадом и изменением климата - мы должны не падать духом, а проявить мужество, консолидацию и ответственность", - резюмировал господин посол.
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