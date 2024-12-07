Посол США в Казахстане покидает пост

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран

Фото: Акорда

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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Акорда.





Глава государства поблагодарил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за приглашение принять участие в конференции Doha Forum, отметив, что данная диалоговая площадка предоставляет уникальную возможность для открытых дискуссий по наиболее актуальным глобальным проблемам.





Токаев высоко оценил личный вклад Эмира Катара в укрепление двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства.





В ходе беседы особое внимание было уделено своевременной и качественной реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.





Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.





Эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер. По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.





Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать качественному углублению казахско-катарских отношений.



