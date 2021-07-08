Постпред РК приняла участие в дискуссии СПЧ ООН по вопросам гендерного равенства

Фото МИД РК

ЖЕНЕВА. 7 ИЮЛЯ - Постоянный представитель Казахстана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова в рамках 47 сессии Совета ООН по правам человека приняла участие в ежегодном обсуждении вопроса прав женщин на тему "Социально-экономическое восстановление после пандемии КВИ на основе гендерного равенства", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Участники дискуссии обменялись мнениями и представили информацию по мерам, принимаемым государствами для решения этого вопроса, сообщает МИД РК.

Открывая дискуссию, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что пандемия негативно отразилась на секторах экономики, где в основном представлены женщины. Верховный комиссар выразила обеспокоенность тем, что женщины в большинстве случаев не участвуют в процессе принятия решений. В этой связи она призвала государства-члены ООН приложить усилия по восстановлению экономики и предотвращению негативных последствий в области гендерного равенства.

Посол Айтжанова информировала об усилиях Казахстана по обеспечению гендерного равенства. По итогам представленного в 2019 году отчета о ходе выполнения конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин были приняты к сведению и отражены в национальных планах рекомендации ООН, касающиеся борьбы с бытовым насилием, гендерной дискриминации и обеспечения равных возможностей. Эта работа имеет важное значение в период пост-пандемического восстановления.

Айтжанова информировала участников дискуссии о принятых президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым решениях по вопросам обеспечения гендерного равенства, которые были представлены 1 июля в ходе "Generation Equality Forum". Кроме того, в качестве конкретного примера мер, принимаемых Казахстаном в поддержку женщин-предпринимателей, посол отметила успешную реализацию проекта "Женщины в бизнесе" при финансировании ЕБРР.

В заключение Айтжанова сообщила, что Казахстан намерен пересмотреть список профессий, недоступных до настоящего времени женщинам, а также усилить социальную и правовую поддержку женщин и детей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства