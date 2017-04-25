Правительство одобрило законопроект, позволяющий лишать гражданства за участие террористической деятельности

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева был рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан", разработанный по поручению президента РК Нурсултана Назарбаева.

Как сообщил представляя законопроект министр юстиции РК Марат Бекетаев цель законопроекта - приведение законодательных актов в соответствие с недавними поправками в Конституцию, в связи с чем требуется внести изменения в 7 кодексов и 46 законов, передает Kazakhstan Today.

Изменения будут внесены в ряд статьей уголовного кодекса РК, в нормы законов о гражданстве, о правовом положении иностранцев, о местном государственном управлении и самоуправлении, о миграции населения, о национальной безопасности, о волонтерской деятельности. Кроме того, будут внесены поправки в закон "О правовых актах", "О прокуратуре" и в закон, регулирующий деятельность судебной системы, информирует пресс-служба главы правительства.

По словам Бекетаева, в законопроекте учтено предложение президента Казахстана о лишении гражданства участников террористических группировок.

"Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в статье 21 УК РК. По составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства", - сказал Бекетаев.

В соответствии с законом "О национальной безопасности", за нарушение незыблемости конституционного строя, независимости, унитарности и территориальной целостности страны также будут лишать гражданства. К преступлениям, причиняющим тяжкий вред жизненно важным интересам страны, относятся 16 составов преступлений из 11 статей УК РК, в том числе геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой.

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