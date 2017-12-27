Правительство РК одобрило законопроект в сфере валютного регулирования и валютного контроля

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева председатель Национального банка Данияр Акишев представил законопроект по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, передает Kazakhstan Today.

По словам председателя Национального банка Данияра Акишева, цель нового законопроекта - плановые изменения валютного законодательства в условиях вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию, создания Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и Международного финансового центра "Астана".

"Основной задачей законопроекта является расширение охвата статистического мониторинга валютных операций и сокращение использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. Реализация указанных норм позволит расширить охват информации о валютных операциях, повысить эффективность валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны", - сказал Акишев.

Среди основных изменений председатель Нацбанка РК перечислил: признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов; расширение охвата валютных операций трансграничного характера; усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала, а также уточнение вопросов обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций. Акишев подчеркнул, что законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима, отмечает пресс-служба главы правительства.

"Никаких ужесточений нет, это плановый законопроект, никак не связанный с ужесточением условий", - разъяснил председатель Нацбанка РК, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания правительства.

По словам Акишева, после вступления Казахстана в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам. В связи с этим предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге. При этом не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона.

"Срок введения в действие законопроекта - 1 июля 2019 года", - сказал Акишев.

По итогам рассмотрения предложенный законопроект принят и направлен на рассмотрение в парламент РК.

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