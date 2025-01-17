16.01.2025, 14:56 14516
Празднование 80-летия Победы определено приоритетом деятельности ОДКБ в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Москва. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности определил приоритетом своей деятельности в 2025 году празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В секретариате ОДКБ состоялось первое заседание постоянного совета ОДКБ в наступившем году. Председательство в постоянном совете ОДКБ было передано постоянному и полномочному представителю Кыргызской Республики при ОДКБ Мирлану Тургунбекову.
Генеральный секретарь ОДКБ поблагодарил постоянного представителя Республики Казахстан при ОДКБ Марата Сыздыкова за проведенную в 2024 году работу в статусе председателя постоянного совета.
Также в ходе заседания был обсужден план мероприятий организации на 2025 год. По инициативе Мирлана Тургунбекова постоянный совет определил приоритетом своей деятельности в 2025 году празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, для участия в параде Победы в Москве пригласили воинские подразделения 19 стран.
новости по теме
15.01.2025, 14:40 31506
Токаев пригласил премьера Италии посетить Казахстан
Президент РК провел встречу с Джорджей Мелони на полях саммита в ОАЭ
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Абу-Даби. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - На полях "Недели устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони, сообщает пресс-служба президента РК.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии.
Президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений.
В целях поддержания высокого уровня межгосударственного сотрудничества глава государства подтвердил свое приглашение Джордже Мелони посетить Астану с официальным визитом.
14.01.2025, 20:33 44271
Токаев пригласил президента Нигерии посетить Казахстан
Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - На полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией - самой густонаселенной страной Африки и одной из крупнейших экономик континента.
Бола Ахмед Тинубу подтвердил готовность приложить совместные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.
В данном контексте глава нашего государства пригласил президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной отраслях.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметив важность активизации взаимодействия в рамках многосторонних структур.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в ОАЭ выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.
14.01.2025, 11:28 51001
Токаев поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Хорватии
Миланович занимает пост президента Хорватии с 2020 года
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Республики Хорватия, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Зорану Милановичу по случаю его победы на президентских выборах.
В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.
Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.
13.01.2025, 18:54 61266
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.
Глава государства проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов.
09.01.2025, 15:33 107676
Президент Казахстана примет участие в саммите в ОАЭ
Мероприятие пройдет 14-15 января
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - 14-15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участи в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Акорда.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", - говорится в сообщении пресс-службы президента РК.
08.01.2025, 10:43 124866
Китай продолжит углублять сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту
В последние годы сотрудничество между двумя странами приобрело характер динамичных и многогранных отношений
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новом году Китай продолжит углублять взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Синьхуа.
На брифинге для журналистов Го Цзякунь отметил, что Китай готов работать вместе с Казахстаном, чтобы усиливать сопряжение стратегий развития и конвертировать договоренности глав двух государств в новые реальные результаты.
По словам официального представителя, в последние годы сотрудничество между двумя странами приобрело характер динамичных и многогранных отношений, отличающихся частыми взаимными визитами на различных уровнях и более активными торгово-экономическими связями.
Го Цзякунь сделал соответствующие заявления, комментируя высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в недавнем интервью. Как отметил Токаев, Казахстан является чрезвычайно важным стратегическим партнером Китая, при этом дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с КНР остается важной задачей казахстанской дипломатии.
04.01.2025, 13:58 186346
Ермекбаев: Сравнивать НАТО и ШОС неправильно
НАТО и ШОС отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сравнивать НАТО и Шанхайскую организацию сотрудничества неправильно, они сильно отличаются по своим целям и задачам, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
Как подчеркнул Нурлан Ермекбаев, НАТО и ШОС сильно отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности.
НАТО, по его словам, была создана как элемент противостояния между послевоенным Западом с одной стороны и Советским Союзом с его союзниками - с другой.
Это - военно-политическая организация, и ее своего рода аналогом со стороны, будем говорить, социалистического блока, была Организация Варшавского договора. А Шанхайская организация сотрудничества не является никаким продуктом холодной войны, она не создавалась в условиях или в целях противостояния с кем-либо. Наоборот, в 2001 году, когда создавалась ШОС как организация, она создавалась именно с созидательными, с мирными целями", - сказал генсек.
Кроме того, отметил Ермекбаев, НАТО - это военно-политическая организация, а ШОС - это мирная межгосударственная организация.
Основополагающим принципом НАТО является принцип коллективной безопасности. То есть агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех и против каждого государства-члена. В ШОС такого принципа коллективной безопасности не существует", - пояснил он.
Кроме этого, по словам генсека, чисто географически, НАТО - это трансконтинентальная организация, а ШОС на данный момент объединяет евразийские государства, государства одного континента Евразия.
То есть она является по сути своей евразийской организацией", - сказал он.
Государства ШОС тесно связаны друг с другом историческими, культурными, где-то даже ментальными связями, у них много общего, добавил Ермекбаев.
Поэтому организации эти - разные", - подчеркнул он.
Ранее Ермекбаев рассказал об изучении странами-членами ШОС возможности либерализации визового режима.
04.01.2025, 13:45 179461
Либерализацию визового режима рассматривают страны-члены ШОС
Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучают возможности либерализации визового режима между государствами-членами, Об этом рассказал РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
Сотрудничество в туристической сфере - это очень важное направление нашей работы. Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма", - сказал Ермекбаев.
По его словам, руководители туристских администраций ежегодно встречаются, предыдущее их совещание на министерском уровне прошло в Алматы в мае 2024 года.
Во время этого заседания принят план совместных действий в сфере туризма на 2024-2025 годы и как раз одним из пунктов этого плана является изучение государствами-членами ШОС возможности либерализации визового режима. То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств-членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе", - сказал генсек.
Он отметил, что между рядом государств ШОС уже действуют, недавно вступили в силу или планируются такие соглашения о безвизовых поездках.
Например, с 1 апреля 2025 года вступит в силу соглашение между правительствами России и Индии, в соответствии с которым туристические группы на двусторонней основе будут посещать две страны без визы. В 2024 году Иран отменил визовый режим в отношении граждан 28 стран, в том числе и ряда государств ШОС", - сказал Ермекбаев.
Также, по его словам, имеются и действуют соглашения о безвизовых поездках между, например, Китаем и Казахстаном. Недавно вступило в силу соглашение между Казахстаном и специальным административным районом Макао, установлен безвизовый режим между Китаем и Узбекистаном, между Китаем и Беларусью.
Ранее Ермекабев рассказал о планах ШОС, в том числе о создании собственной валюты, рассмотрении заявок от государств о приобретении статусов наблюдателя и партнера организации идр.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?