Празднование 80-летия Победы определено приоритетом деятельности ОДКБ в 2025 году

Рассказать друзьям

Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Республики Хорватия, - Президент Казахстана поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Республики Хорватия, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Зорану Милановичу по случаю его победы на президентских выборах.





В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.





Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.