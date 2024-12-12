11.12.2024, 17:21 8816
Председатель СФ обсудит перспективы развития российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия в Астане
Намечено подписание плана сотрудничества верхних палат парламентов России и Казахстана на 2025-2027 годы
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Казахстан обсудит перспективы развития российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия в Астане, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
В Астане Валентина Матвиенко проведет встречи с руководством страны и казахстанскими парламентариями, обсудит весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, главы верхних палат парламентов подпишут план межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан на 2025-2027 годы. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве аппаратов верхних палат парламентов.
По данным Совета Федерации, в составе делегации - первый заместитель председателя СФ, сопредседатель комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.
новости по теме
11.12.2024, 12:10 12531
Чжан Мин передал полномочия генсека ШОС Нурлану Ермекбаеву
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Пекин. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине открылось завершающее в текущем году заседание Совета национальных координаторов государств - членов ШОС, на котором генеральный секретарь организации Чжан Мин официально представил своего преемника Нурлана Ермекбаева, сообщает пресс-служба ШОС.
Ермекбаев пробудет на посту генерального секретаря ШОС с 2025 по 2027 год. Он был утвержден на должность еще 4 июля 2024 года на саммите ШОС в Астане, но официально вступит в должность 1 января.
Представляя нового главу организации, Чжан Мин назвал его "высококвалифицированным политическим деятелем и дипломатом".
Ранее Нурлан Ермекбаев исполнял обязанности заместителя генерального секретаря ШОС.
Также Ермекбаев в разные годы работал министром по делам религий и гражданского общества, служил в должности помощника президента - секретаря Совбеза. Занимал пост министра обороны Казахстана.
Для справки
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в нее входят 10 стран: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
09.12.2024, 20:26 39016
Делегация во главе с Кошановым приняла участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ
Председатель мажилиса проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ
Рассказать друзьям
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация парламента во главе с председателем мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании Совета и семнадцатом пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщает пресс-служба палаты.
В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал коллег об итогах казахстанского председательства в ОДКБ. Он отметил, что благодаря слаженной совместной работе с партнерами выполнены все задачи, стоявшие перед ОДКБ в этот период. Кроме того, организация углубила сотрудничество с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности. Продолжили развиваться контакты ОДКБ с СНГ и ШОС. Также в ноябре этого года в Нью-Йорке была принята совместная резолюция о сотрудничестве ООН и ОДКБ.
В ходе своего выступления спикер мажилиса отметил, что Парламентская ассамблея ОДКБ позволяет государствам-членам поддерживать конструктивный диалог по актуальным вопросам безопасности и стабильности.
Также Ерлан Кошанов подчеркнул, что под председательством Казахстана отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. По итогам заседания было принято обращение Парламентской ассамблеи ОДКБ, приуроченное предстоящему юбилею.
В рамках мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ состоялась встреча глав парламентских делегаций с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ерлан Кошанов передал президенту России слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и проинформировал о высокой интенсивности казахстанско-российских межпарламентских отношений.
В 2025 году председательство в ОДКБ переходит к Кыргызстану.
09.12.2024, 14:15 44276
Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
Фото: ПА ОДКБ
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ.
В Москве началось совместное заседание ПА ОДКБ и XVII пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
В самом начале заседания Вячеслав Володин единогласно избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ. Коллеги из государств ОДКБ отметили высокий профессионализм и многолетнюю эффективную деятельность председателя ассамблеи", - рассказали в ПА ОДКБ.
В соответствии с повесткой дня заседания запланировано рассмотреть ряд вопросов, в том числе о реализации приоритетов председательства Республики Казахстан в ОДКБ, о приоритетах Кыргызской Республики на период председательства в ОДКБ в 2025 году, об итогах очередной ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и текущей деятельности организации, а также о принятии законодательных актов и политических заявлений по актуальным вопросам сферы безопасности.
Вячеслав Володин, выступая на заседании, отметил важность модельных актов, принятых ассамблеей.
На пути формирования единого правового пространства многое сделано. Принято 89 модельных актов. Сегодня обсудим еще восемь", - отметил он.
Он особо поблагодарил коллег из Казахстана за их эффективное председательство в ОДКБ и подчеркнул один из приоритетов Кыргызской Республики, которая станет председателем в 2025 году, по продолжению развития межпарламентского сотрудничества организации, в том числе работу по гармонизации законодательства государств-членов.
В современных условиях повышается востребованность формирования устойчивой системы безопасности в интересах мирного сосуществования всех евразийских государств. В рамках парламентского измерения мы должны внести свой вклад в этот процесс", - подчеркнул председатель ПА ОДКБ.
В завершение своего выступления Володин акцентировал внимание на одном из главных вопросов сегодняшней повестки - принятии обращения к народам государств - членов Организации и парламентам стран мира в связи с 80-летием Победы. Он отметил, что "защита исторической правды - наш приоритет. Долг перед теми, кто сегодня не может защитить себя, - нашими дедами и прадедами".
Он напомнил, что в следующем году граждане государств ОДКБ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и пригласил коллег принять участие в Международном форуме Союзного государства России и Беларуси, посвященном 80-летию Победы. Он пройдет в апреле следующего года в городе-герое Волгограде.
09.12.2024, 13:33 44901
МИД Казахстана следит за ситуацией в Сирии
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана следит за ситуацией в Сирии, сообщили официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано, мы отслеживаем ситуацию", - цитирует ТАСС Смадиярова.
Напомним, переговоры по урегулированию в Сирии, известные как Астанинский формат, или Астанинский процесс, проходят с 2017 года, в ноябре в Астане прошел 22-й раунд переговоров. На встрече с участием представителей России, Ирана, Турции, а также МИД Сирии, сирийской оппозиции обсуждались усилия по урегулированию в Сирии, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, а также гуманитарная ситуация в стране и мобилизация усилий международного сообщества по содействию ее постконфликтному восстановлению. Встреча на уровне глав МИД России, Ирана и Турции также прошла 7 декабря на площадке Дохийского форума в столице Катара.
Ранее, 27 ноября, члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс, 8 декабря вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
07.12.2024, 19:19 80641
Токаев на Doha Forum высказался о необходимости реформирования ООН
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии конференции Doha Forum в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора - журналиста СNN Джулии Чаттерлей, сообщает Акорда.
Президент Казахстана прежде всего высказался о важности эффективной работы ООН и возрастающей роли средних держав.
ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании. Мы считаем, что должны быть наведены мосты между крупными державами, отсутствие которых, к сожалению, привело Совет Безопасности в тупик. Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также высказал свою позицию по вопросам, касающимся противоречий в мировой торговле.
С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры - это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Казахстан как член ВТО строго соблюдает все нормы и правила этой важной торгово-экономической организации. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира. В то же время мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также ответил на вопросы, касающиеся внешней политики Казахстана, урегулирования ситуации на Украине и на Ближнем Востоке, а также роли молодежи в развитии нашей страны.
07.12.2024, 15:49 84081
Реализацию соглашений по инвестиционным проектам обсудили президент Казахстана и эмир Катара
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Акорда.
Глава государства поблагодарил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за приглашение принять участие в конференции Doha Forum, отметив, что данная диалоговая площадка предоставляет уникальную возможность для открытых дискуссий по наиболее актуальным глобальным проблемам.
Токаев высоко оценил личный вклад Эмира Катара в укрепление двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства.
В ходе беседы особое внимание было уделено своевременной и качественной реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.
Эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер. По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать качественному углублению казахско-катарских отношений.
Напомним, президент Казахстана в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum. Ранее глава государства провел встречи с главами катарских энергетических компаний.
07.12.2024, 11:39 87576
Встреча глав МИД Астанинского формата по Сирии состоится в Катаре
Правительственные войска Сирии противостоят атаке со стороны боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников
Рассказать друзьям
Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел Астанинского формата проведут встречу на полях Дохийского форума на фоне серьезной эскалации ситуации в Сирии, сообщает ТАСС.
Прямо сейчас в Сирии правительственные войска противостоят атаке со стороны боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников. 27 ноября формирования "Джебхат ан-Нусра" совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. 30 ноября командование вооруженных сил республики сообщило, что сирийская армия вынуждена перегруппировать свои силы, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих, а также подготовиться к контратаке, пишет издание.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Турции и Ирана. По их итогам в российском дипведомстве призвали к обсуждению складывающейся в Сирии ситуации в Астанинском формате. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сообщила, что она состоится именно в Дохе 7 декабря.
Известно, что к участникам переговоров в Катаре присоединится спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как Астанинский формат, ведутся с 2017 года. В Астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны - гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
Накануне президент Казахстана прибыл в Катар с рабочим визитом.
06.12.2024, 12:01 103961
Токаев поздравил президента Финляндии с Днем независимости
Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем независимости, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника.
Глава государства отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.
Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства.
Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.12.2024, 11:50Более 10 миллионов человек против единого часового пояса - депутат 11.12.2024, 12:4643466Более 40 аудиторских проверок проведет ВАП в 2025 году - Смаилов 11.12.2024, 12:5242421Это отчет о коррупции - депутат о госаудите в сфере АПК 11.12.2024, 13:4440441Уволенным за проступки госслужащим ограничат возможность попасть на госслужбу повторно 11.12.2024, 10:3438006Депутаты предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года 05.12.2024, 18:51174991В Бюро нацстатистики назвали самые густонаселенные города и регионы РК 05.12.2024, 16:28171561Вернуть прежнее время: казахстанцы начали подавать обращения в Конституционный суд 06.12.2024, 18:10156761В Атырау закрыли рынок из-за угрозы распространения сибирской язвы 06.12.2024, 21:15156196Контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС 06.12.2024, 19:56153926Улучшение состояния транспортной инфраструктуры ЦА - одна из главных задач 21.11.2024, 17:12224271Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 28.11.2024, 12:49223331Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам 21.11.2024, 16:42222941Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07215536В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 28.11.2024, 09:26212741Ночью жители Алматы ощутили землетрясение
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?