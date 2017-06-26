Председатель сената провел международные встречи

Астана. 26 июня. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев провел встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто и генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамилем Гасановым, передает Kazakhstan Today.

Во время встречи с Петером Сийярто спикер сената подчеркнул, что отношения Казахстана и Венгрии, имеющие глубокие исторические и культурные корни, приобрели устойчивый и всесторонний характер. Венгрия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе, сообщает пресс-служба сената.

Токаев отметил высокий уровень сотрудничества законодательных органов двух государств и высказал заинтересованность в дальнейшем расширении межпарламентского взаимодействия. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиля Гасанова.

Спикер был проинформирован о ходе подготовки к шестому Саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященному взаимодействию в области национальных видов спорта и молодежи. Собеседники выразили уверенность, что предстоящая встреча Глав тюркоязычных государств придаст дополнительный импульс для углубления сотрудничества между братскими странами.

Токаев поблагодарил Гасанова за активную деятельность на посту генерального секретаря ССТГ. Следующим генеральным секретарем организации планируется избрать представителя от Казахстана, отмечает пресс-служба.

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