Представители всех сторон переговоров по Сирии прибыли в Астану

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - В Астану прибыли все участники международных переговоров по урегулированию в Сирии. Переговоры пройдут 30-31 октября, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, сегодня в закрытом для СМИ режиме состоятся двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов повестки дня. Во второй половине 31 октября пройдет пленарное заседание.

Ранее в ведомстве проинформировали, что на встречу прибудут делегации России, Ирана, Турции, Сирии и сирийской оппозиции. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. В качестве наблюдателей на встречу прибудут представители ООН, США и Иордании.

Целью встречи является сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса.

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