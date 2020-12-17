Предвыборный штаб Nur Otan Лисаковска разъяснил аспекты предвыборной программы партии

Лисаковск. 16 декабря. Kazakhstan Today - Состоялась агитационная встреча кандидатов в депутаты Лисаковского городского маслихата от партии Nur Otan Игоря Неявко, Салтанат Шалдыбаевой и Юрия Преснова, передает Kazakhstan Today.

На встрече кандидаты довели до избирателей основные аспекты предвыборной программы партии Nur Otan. Также были обсуждены вопросы повышения качества медицинских и социальных услуг, строительства новых жилых и социальных объектов.





Кроме того, в ходе встречи много внимания было уделено молодежи, от которой напрямую зависит будущее страны и нации. По мнению кандидатов, современная молодежь должна развиваться в ногу со временем, поэтому создание условий для ее самореализации, обеспечение доступа к качественному образованию, вопросы досуга и трудоустройства всегда в приоритете партии Nur Otan.

Участники встречи задали кандидатам вопросы, а также оставили свои предложения.





Оплачено за счет средств избирательного фонда Лисаковского городского филиала партии Nur Otan Костанайской области.

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