Всегда приятно возвращаться домой - Орбан о визите в Казахстан

Фото: Акорда

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, - В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба президента.





Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии.









После церемонии встречи президенты направились в зал для переговоров. На них стороны планируют обсудить вопросы по дальнейшему расширению казахстанско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.





Дополнено 02.11.2023, 12.57





Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком формате с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.





Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-венгерских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.





Глава Казахстана выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии.





"Добро пожаловать на казахскую землю! В Казахстане хорошо знают и уважают Вас, потому что Вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что Вы приехали на родину предков. Благодарю Вас за то, что приняли мое приглашение и посетили Казахстан с официальным визитом, а также примете участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Уверен, сегодняшние переговоры будут плодотворными", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил президента Казахстана за приглашение и гостеприимство, оказанное ему и венгерской делегации. Он высоко оценил уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Венгрией.





"Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с Вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы", - отметил премьер-министр Венгрии.





Напомним, на днях состоялся официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, который Токаев назвал "историческим".





В ходе визита президенты провели переговоры в узком и расширенном составах и подписали ряд двусторонних документов. Также Токаев встретился с руководителями бизнес-структур Франции. Кроме того, главы государств посетили выставку "Этноаул".