Премьер-министр Беларуси предложил разработать программу цифровой трансформации ЕАЭС

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарной сессии Международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" в Алматы премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предложил разработать программу цифровой трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

Андрей Кобяков подчеркнул, что только скоординированные действия в рамках реализации общей цифровой повестки позволят ЕАЭС закрепиться на лидерских позициях как в масштабе евразийского континента, так и в мире.

В этой связи премьер-министр предложил рассмотреть две белорусские инициативы. Первая - интеграция цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, которая предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой. Предлагается сформировать полноценные цифровые транспортные коридоры в направлении восток-запад.

Вторая инициатива заключается в переходе от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран - участниц союза. "Мы видим, что на практике наши страны имеют не только различную скорость, но иногда и различное направление преобразований. Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Вместо объединения усилий мы, в лучшем случае, движемся параллельным курсом", - констатировал премьер-министр.

С учетом этого Беларусь предлагает разработать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС, причем не на уровне общих принципов и подходов (они и так понятны), а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. "Только в этом случае мы сможем говорить о подлинной, а не декларативной интеграции в цифровой сфере", - считает Андрей Кобяков.

Ранее главами государств ЕАЭС было одобрено заявление о цифровой повестке союза, приняты основные направления ее реализации и порядок проработки инициатив. "Но практическая реализация идет, прямо скажем, крайне тяжело", - отметил он.

Между тем страны союза многое делают на национальном уровне. В Беларуси информатизация объявлена приоритетом, страна сегодня занимает 32 место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий и намерена войти в топ-30 рейтинга, сообщается на сайте правительства Беларуси.

Одним компонентом стратегии цифровой трансформации в Беларуси является создание новой системы управления цифровой трансформацией. "У нас есть четкое понимание, что этот вопрос не сводится только к технологиям, а в большей мере касается грамотного администрирования преобразований. Перед нами стоит задача сделать все отрасли экономики восприимчивыми к инновациям. Стимулировать, продвигать, а где-то, я не побоюсь этого слова, и "насаждать" инновационные решения. И одновременно создать систему, обеспечивающую мгновенное реагирование на стремительные технологические изменения", - пояснил премьер-министр. Одновременно Беларусь продолжит международную интеграцию цифровой экономики страны - прежде всего с партнерами по ЕАЭС.

В ходе дискуссии на форуме Андрей Кобяков напомнил, что в Беларуси с принятием декрета №8 "О развитии цифровой экономики" урегулирован ряд вопросов, связанных с использованием криптовалют. По этому пути идет и, например, Япония, некоторые швейцарские кантоны.

"Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы допустить криптовалюты в нашем внутреннем обороте. Такая задача не ставится. Мы просто попытались урегулировать отношения по основным инструментам - технологии блокчейн, майнинга, использованию криптовалют. Но еще раз подчеркиваю - мы это делаем в рамках регуляторной площадки, то есть Парка высоких технологий. Естественно, если там будет что-то серьезное получаться, то мы будем решать, как это реализовывать и на своем внутреннем рынке", - отметил премьер-министр.

Андрей Кобяков призвал страны ЕАЭС вместе работать в области цифровизации. "Этот рынок трансграничен и глобален. Чтобы получить хороший синергетический эффект, я думаю, нам нужно двигаться вместе, построить отраслевые, межотраслевые системы", - сказал он.

Напомним, целью форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основная тема дискуссий - интеграция информационных систем государств союза. В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT-компаний.

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