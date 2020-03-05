Пресс-секретарь президента прокомментировал поручение о переносе выходных

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь главы государства Берик Уали прокомментировал поручение президента о том, что при выпадении праздничных дней на субботу и воскресенье для госслужащих выходной не переносится на последующие дни, передает Kazakhstan Today.

Поводом для заявления главы государства стала ситуация, когда в период многодневных праздников и следующих за ними выходных практически бездействуют центральные и местные государственные органы. Вы знаете, что наша страна сегодня сталкивается с такими серьезными вызовами, как распространение коронавируса в соседних государствах, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (недавние снегопады, паводковая угроза) и так далее. Все это требует безотлагательной реакции, оперативной и слаженной работы всех государственных структур", - написал Берик Уали в Facebook .

В этой связи он отметил, что президент считает целесообразным обеспечить выход на работу госслужащих в дни, которые следуют за праздничными днями.

Речь идет о работниках аппаратов президента, правительства, министерств, подотчетных главе государства ведомств, акиматов областей и городов республиканского значения", - уточнил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что при исполнении поручения будет полностью соблюдено казахстанское законодательство. В соответствии со статьей 32 закона "О государственной службе в Республике Казахстан", для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ государственные служащие в выходные и праздничные дни могут привлекаться к работе в соответствии с трудовым законодательством.

Согласно Трудовому кодексу, госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться. Согласно статье 85 Трудового кодекса, за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится повышенная оплата труда в размере не менее полуторадневной ставки.

Таким образом, речь идет о возможности привлечения госслужащих к работе в день, следующий после праздничного дня (выходной день), с соблюдением требований Трудового кодекса", - поясняется в сообщении.

При этом Уали отметил, что в целом законодательство меняться не будет, такого поручения глава государства не давал.

Хотел бы подчеркнуть, что Касым-Жомарт Кемелевич призывает к формированию новой трудовой этики. Он продвигает идеологию трудолюбия и ответственности среди госслужащих и всех граждан нашей страны. Напомню, буквально несколько дней назад президент в Жамбылской области призвал наших граждан показать пример трудолюбия, усидчивости, вдумчивости. Убежден, что эти слова главы государства были адресованы в первую очередь государственным служащим", - заключил Берик Уали.

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