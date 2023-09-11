07.09.2023, 12:35 32451
Президент Албании впервые прибыл в Казахстан с визитом
Фото: Акорда
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Албании за то, что он принял приглашение и посетил столицу Казахстана, сообщает Акорда.
Стороны провели переговоры в узком составе.
Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с Вашей страной. Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес. Весьма символично, что Ваш визит проходит всего за две недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь президент Албании Байрам Бегай выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство.
Я очень рад быть в Казахстане. Благодарю Вас за приглашение. Как Вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для нашего экономического сотрудничества. Я приглашаю Вас посетить Албанию", - заявил Бегай.
Ранее в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Албании.
Начальник почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Албании Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай представили друг другу членов официальных делегаций.
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09.09.2023, 10:07 12436
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона
Глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности
Фото: Акорда
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона и таджикский народ с национальным праздником - Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое наполняется новым содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения Казахстана и Таджикистана будут и впредь всесторонне укрепляться на благо и в интересах народов двух стран.
Глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благополучия и процветания.
Напомним, Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану. Лидеры стран открыли День культуры Таджикистана в Казахстане, посетив выставки народного творчества и сельского хозяйства Таджикистана.
08.09.2023, 15:36 20596
В 2024 году страны ШОС проведут совместное антитеррористическое учение в Китае
Очередное заседание РАТС ШОС также пройдет в Китае
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества проведут совместное антитеррористическое учение в Китае, сообщил на 40-м заседании Совета региональной антитеррористической структуры ШОС заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев.
Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории Китайской Народной Республики", - сообщил Сейсембаев.
Он также добавил, что очередное заседание РАТС ШОС пройдет в Китае.
В ходе юбилейного заседания совета РАТС ШОС были рассмотрены вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Подведены промежуточные результаты выполнения программы сотрудничества государств - членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.
Также были обсуждены планы на предстоящий период. В частности, предусмотрено проведение на территории Республики Индия семинара и совместного учения по предотвращению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
Сторонами подписан итоговый документ о реализации совместных проектов и иных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в регионе.
Ранее зампредседателя КНБ РК сообщил, что в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет.
Кроме того, КНБ в этом году предотвратил 2 теракта в Казахстане. Террористы собирались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и совершить вооруженное нападение в Астане.
08.09.2023, 14:06 21981
Еще две страны присоединятся к ШОС
Монголия и Беларусь присоединятся к организации в следующем году
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Монголия и Беларусь присоединятся к Шанхайской организации сотрудничества. Об этом стало известно в ходе открытии 40-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС в Астане.
Состав участников ШОС постоянно расширяется, сказал в ходе мероприятия заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Руслан Сейсембаев.
Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации", - подчеркнул спикер, отметив, что на заседании в качестве полноправного члена организации в работе Совета региональной антитеррористической структуры принимает участие представитель Ирана.
По его словам, в следующем году ожидается присоединение к работе опытных специалистов из Республики Беларусь, которая завершает процедуру вхождения в ШОС.
Аналогичная работа ведется и в Монголии", - добавил Руслан Сейсембаев.
Напомним, на 23-м саммите Иран стал официальным девятым членом ШОС. В настоящее время, в состав ШОС входят следующие страны: Казахстан, Китай, Индия, Россия, Пакистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.
07.09.2023, 13:44 31241
Казахстану и Албании необходимо прямое авиасообщение - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Албании провели переговоры в расширенном составе, сообщает Акорда.
Стороны обсудили ключевые вопросы казахстанско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что у Казахстана и Албании имеются большие возможности и потенциал для дальнейшего укрепления связей.
Мы рассматриваем Албанию как очень важного партнера на Балканском полуострове, и это решающий момент, чтобы получить практические результаты в плане нашего взаимного сотрудничества. Между Казахстаном и Албанией есть много общего. Мы являемся мультиэтническими и мультирелигиозными странами, в то же время большинство населения составляют мусульмане. Необходимо развивать наше сотрудничество и контакты в крупных международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС", - подчеркнул глава Казахстана.
Президент заявил о необходимости установления прямого авиасообщения между Астаной и Тираной.
Говоря о существующих возможностях в области туризма, транспорта, энергетики и других сферах, необходимо рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между нашими столицами. Еще раз хочу сказать, что Казахстан очень заинтересован в развитии нашего сотрудничества, и мы будем делать все возможное для достижения практических результатов", - подчеркнул Токаев.
Байрам Бегай высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества.
Наша первая встреча олицетворяет начало нашего диалога. Надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться в соответствии с общими целями по расширению связей между Албанией и Казахстаном, а также по наращиванию сотрудничества и гуманитарных контактов. У нас также имеются большие возможности для экономического сотрудничества. Мы можем использовать это окно возможностей. Мы бы хотели укрепить взаимодействие в горнодобывающей отрасли, энергетике, а также в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, инфраструктурное развитие", - отметил лидер Албании.
Напомним, президент Албании впервые прибыл в Казахстан с визитом. Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай провели переговоры в узком составе.
06.09.2023, 16:31 43006
Третья мировая война уже началась - секретарь СНБО Украины
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком, третья мировая все ближе
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Киев. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности заявил, что третья мировая уже началась.
Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной, - это ошибка, все намного сложнее", - цитирует Данилова РИА Новости.
В связи с этим спикер отметил, что "Украина должна стать членом НАТО", таки образом "усилив альянс".
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком, третья мировая все ближе.
06.09.2023, 15:59 43686
Президент Албании посетит Казахстан по приглашению Токаева
Лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления многостороннего сотрудничества
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 6-8 сентября 2023 года по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Албании Байрам Бегай, сообщает Акорда.
Завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества", - сообщили в пресс-службе главы государства.
Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.
Ранее Казахстан посетил глава МИД Италии Антонио Таяни.
05.09.2023, 16:10 53451
Глава МИД Италии Антонио Таяни прибыл в Астану Дополнено
Будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего казахстанско-итальянского сотрудничества в различных сферах
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таянии прибыл с визитом в Астану.
После переговоров в МИД Казахстана стороны сделают заявление для СМИ.
Накануне официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что в рамках визита Таяни запланирована его встреча с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым и переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Планируется, что будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего казахстанско-итальянского сотрудничества в различных сферах.
Дополнено 05.09.2023, 20.20
В Астане состоялась официальная встреча руководителя казахстанского внешнеполитического ведомства Мурата Нуртлеу и главы МИД Италии Антонио Таяни.
Во время пресс-конференции стало известно, что в этом году состоится открытие первого Итальянского института культуры в Центральной Азии в Алматы.
Мурата Нуртлеу отметил, что попросил Антонио Таяни оказать поддержку на официальных консультациях с Евросоюзом по упрощению визового режима для граждан Казахстана.
В свою очередь Антонио Таяни добавил, что будет вестись работа над упрощением казахстанцам въезда в Европу.
Глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан предпочитает в первую очередь обратить внимание на торгово-экономическое и инвестиционное партнерство. Планируется реализовать 21 индустриальный проект в различных отраслях на общую сумму 474 млн долларов.
05.09.2023, 15:10 53196
Казахстан возглавил совещание министров юстиции государств - членов ШОС
По итогам десятого совещания министрами юстиции государств - членов ШОС подписано совместное заявление
Фото: Минюст РК
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Шанхай. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 5 сентября 2023 года в Шанхае прошло десятое совещание министров юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого Казахстан принял председательство ШОС в совещании министров юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Министерство юстиции Казахстана.
В совещании приняли участие секретарь центральной политико-правовой комиссии КНР Чэнь Вэньцин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и государства - члены Шанхайской организации сотрудничества.
В ходе совещания министр юстиции РК Азамат Ескараев отметил, что обозначенные президентом Республики Казахстан Токаевым приоритетные направления в рамках председательствования Казахстана в ШОС будут иметь стратегическое значение для всех государств - членов организации.
В фокусе нашего председательства будет оставаться борьба с "тремя силами зла": транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - отметил министр.
Также он подчеркнул, что председательствование Министерства юстиции РК в совещании министров юстиции внесет значительный вклад в развитие и укрепление Шанхайской организации сотрудничества.
Участники обсудили вопросы о нововведениях в деятельности министерств юстиции, отметили необходимость дальнейшего развития сферы оказания юридических услуг и судебно-экспертной деятельности и договорились встретиться в следующем году в Республике Казахстан.
По итогам десятого совещания министрами юстиции государств - членов ШОС подписано совместное заявление.
Казахстанской делегацией проведены двухсторонние и многосторонние встречи по вопросам развития сотрудничества среди министерств юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?