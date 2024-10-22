Президент Чехии пригласил Токаева посетить Прагу с официальным визитом

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Исламабад. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15-16 октября 2024 года в Исламабаде состоялось двадцать третье - 15-16 октября 2024 года в Исламабаде состоялось двадцать третье заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.





В ходе заседания главы делегаций обсудили предложение о создании Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.





Они также подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов. Вместе с тем было уделено внимание предложению о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами





Отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, участники подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.





Участники отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.





Главы правительств отметили важность продолжения совместных усилий по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжения работы над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО. Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.





Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.





Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.





По итогам заседания участники подписали 8 документов, включая совместное коммюнике по итогам двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС.





В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.





Участники высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания совета глав государств - членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Также они заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя организации на 2024-2025 годы.





Следующее заседание совета глав правительств государств - членов ШОС состоится в Российской Федерации в 2025 году.