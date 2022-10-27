Президент Европейского совета посетит Казахстан

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики, - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил в своем поздравлении эффективную реализацию системных и широкомасштабных реформ, направленных на устойчивое развитие страны.

Дружественный нам Казахстан достигает высоких вершин во всех сферах. Активная поддержка на международной арене выдвинутых Вами важных инициатив регионального и глобального значения является ярким свидетельством того, что Ваша страна занимает достойное место и авторитет в мировом сообществе. Нам доставляет большое удовлетворение, что благодаря совместным решительным усилиям и постоянному диалогу на высшем уровне добрососедские и дружественные отношения между нашими странами поднялись на уровень отношений стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул узбекский лидер.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что инициатива возрождения празднования Дня Республики является важным шагом в процессе начатых по инициативе Касым-Жомарта Токаева институциональных реформ.

Уверен, что под Вашим мудрым и прогрессивным руководством данные реформы, несомненно, послужат дальнейшему общественно-политическому и социально-экономическому развитию и достижению поставленных целей во благо процветания дружественного Казахстана", - написал Садыр Жапаров.

В приветствии президента Азербайджана Ильхама Алиева сказано, что его страна радуется динамичному развитию Казахстана, достижениям и успехам братской страны.

Сегодняшний высокий уровень азербайджано-казахстанских отношений наглядно олицетворяет волю наших братских народов, крепко связанных друг с другом общей историей, моральными, культурными ценностями. Уверен, что, пользуясь нынешними возможностями, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для продолжения и расширения всесторонних отношений между нашими странами, которые носят характер стратегического партнерства", - говорится в письме.

В своем поздравительном послании президент Беларуси Александр Лукашенко назвал декларацию о суверенитете знаковым событием для Казахстана и первым шагом на пути к обретению независимости.

Сегодня ваша страна твердо придерживается принципов миролюбивой внешней политики, всемерно содействует укреплению взаимопонимания и добрососедства. Содержательные инициативы Астаны играют важную роль в обеспечении международной безопасности, решении глобальных проблем человечества", - отметил Александр Лукашенко.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Республики, подчеркнул лидерство нашей страны в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий.

Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства", - отметил Байден.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что декларация о суверенитете, принятая в октябре 1990 года, закрепила такие ключевые принципы, как государственность, территориальная целостность, неделимость и нерушимость границ.

Декларация, открывшая путь к провозглашению независимости Казахстана в 1991 году, базируется на таких основополагающих ценностях и принципах международного правопорядка, которые сегодня отстаивают все миролюбивые государства", - говорится в телеграмме Шарля Мишеля.

Кроме того, поздравительные телеграммы на имя лидера Казахстана направили президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.



