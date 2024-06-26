Президент Казахстана и глава МИД Мальты обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ   

Токаев отметил, что в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами

Фото: Акорда

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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иан Борч обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иан Борч обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ, сообщает Акорда.





Как отметил глава государства, в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами.





Кроме того, он подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству со всеми сторонами в достижении целей, закрепленных в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года.





Фото: Акорда





Мы готовы прилагать усилия для достижения этих благородных целей и продолжить работу совместно с мальтийским председательством для обеспечения всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности", - заявил резидент.





В заключение Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно и заявил о готовности укрепить двустороннее взаимодействие и придать импульс казахско-мальтийским отношениям.



