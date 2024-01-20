Президент Казахстана и премьер Италии приняли совместное заявление
Подписан ряд документов
Фото: Акорда
Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств, сообщает пресс-служба Акорды.
Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", - сказал Токаев.
По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около $15 млрд. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли $7,3 млрд. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.
Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.
Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони отметила высокий уровень казахстанско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной.
По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии приняли совместное заявление.
Также были подписаны следующие документы:
- Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между правительствами Казахстана и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерствами юстиции РК и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерствами культуры РК и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством университетов и исследований Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Академией госуправления при президенте РК и Национальной школой госуправления Италии;
- Соглашение между казахстанским фондом "Самрук-Казына" и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;
- Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской нацкомпанией "КазМунайГаз" и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.