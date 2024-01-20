19.01.2024, 08:55 14771

Президент Казахстана и премьер Италии приняли совместное заявление

Подписан ряд документов
Президент Казахстана и премьер Италии приняли совместное заявление
Фото: Акорда
Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств, сообщает пресс-служба Акорды.

Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", - сказал Токаев.


По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около $15 млрд. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли $7,3 млрд. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.

Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони отметила высокий уровень казахстанско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной.

По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии приняли совместное заявление.

Также были подписаны следующие документы:

  • Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между правительствами Казахстана и Италии;
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерствами юстиции РК и Италии;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерствами культуры РК и Италии;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством университетов и исследований Италии;
  • Меморандум о взаимопонимании между Академией госуправления при президенте РК и Национальной школой госуправления Италии;
  • Соглашение между казахстанским фондом "Самрук-Казына" и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;
  • Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской нацкомпанией "КазМунайГаз" и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.
 
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Теги:ТокаевИталиясоглашения

новости по теме

19.01.2024, 21:18 7341

В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов

Токаев пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем международном форуме "Астана"
В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов
Фото: Акорда
Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Рим встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что встреча является хорошей возможностью обсудить партнерство между Казахстаном и ВПП ООН в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Глава государства рассказал о мерах, реализуемых Казахстаном по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию гуманитарной помощи по линии международных организаций, включая Исламскую организацию по продовольственной безопасности (ИОПБ) и ООН.

В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов. На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины 1 млн долларов и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Особое внимание президент уделил ситуации в Афганистане. По его мнению, крайне важно, чтобы международное сообщество продолжило прилагать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

В завершение встречи глава государства пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем международном форуме "Астана".
 
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Теги:ТокаевВизитИталия
19.01.2024, 20:21 8381

Мы намерены вывести апорт на мировые рынки - Токаев

Президент РК встретился с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Мы намерены вывести апорт на мировые рынки - Токаев
Фото: Акорда
Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находящийся с официальным визитом в Италии президент Казахстана встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюем в штаб-квартире организации в Риме, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем глава государства подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса.

Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня. Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объем экспорта пшеницы достигает около 6 миллионов тонн. Мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки", - отметил глава государства.


Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с организацией.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан заинтересован в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения зеленого сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов. Казахстан принимает участие в инициативе FAO "Одна страна - один приоритетный продукт", нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов. Глава государства представил Цюй Дунъюю плоды алматинского апорта.

Казахстан широко известен как родина яблок. Яблоки сорта апорт растут в окрестностях Алматы - крупнейшего мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы", - сказал президент.


Глава государства также рассказал о приоритетах нашей страны в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.
 
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Теги:ТокаевВизитИталия
19.01.2024, 11:11 12971

Астанинский процесс: переговоры по Сирии пройдут 24-25 января

Астанинский процесс: переговоры по Сирии пройдут 24-25 января
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередные переговоры по Сирии в Астанинском формате пройдут 24-25 января в городе Астане, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

В соответствии с коллективным обращением стран - гарантов Астанинского формата 24-25 января 2024 года в столице Казахстана пройдет 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса", - заявил он.


Напомним, в июне прошлого года вице-министр иностранных дел Канат Тумыш предложил официально объявить 20-ю Международную встречу заключительным раундом встреч в рамках Астанинского процесса по Сирии.

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что было сделано в рамках переговоров по Сирии в Астанинском формате.

Он подчеркнул, что, несмотря на значимые усилия со стороны Вашингтона, помешать нормализации отношений арабских стран с Сирией невозможно, процесс уже необратим.

Позже в МИД РК прокомментировали итоги 20-й Международной встречи, сообщив, что Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления Астанинского процесса.
 
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Теги:СирияПереговорыАстана
18.01.2024, 20:35 20361

Президент Казахстана провел переговоры с президентом Италии

Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе
Президент Казахстана провел переговоры с президентом Италии
Фото: Акорда
Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Италию начался со встречи с президентом Серджо Маттареллой, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе.

Объем взаимной торговли превысил 14,5 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 миллиардов долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным", - сказал глава государства.


Он подробно рассказал о наиболее привлекательных и перспективных для иностранных инвесторов сферах экономики страны, включая "зеленую" энергетику.

Главы государств отдельно остановились на вопросах взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.

Президенты двух стран отметили важность укрепления системы международных отношений и глобальной безопасности на основе уважения принципов устава ООН. Собеседники также обсудили перспективы развития сотрудничества Казахстана и Центральной Азии с Европейским союзом.
 
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Теги:ТокаевПереговорыИталия
18.01.2024, 18:59 21601

Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец в Риме

Касым-Жомарта Токаева встретил Серджо Маттарелла
Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец в Риме
Фото: Акорда
Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с президентом Италии. Касым-Жомарта Токаева встретил Серджо Маттарелла, сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Италию. В аэропорту Рима его встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель папы римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота почетного караула.

18 января Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан - Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у папы римского Франциска.
 
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Теги:ТокаевВизитИталия
18.01.2024, 17:10 22396

Меморандум о сотрудничестве подписали генсек ОДКБ и глава Антитеррористического центра СНГ

Также на встрече были обсуждены вопросы взаимодействия
Меморандум о сотрудничестве подписали генсек ОДКБ и глава Антитеррористического центра СНГ
Фото: ОДКБ
Москва. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова и руководителя Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств Евгения Сысоева был подписан меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Руководители подписали меморандум о сотрудничестве между секретариатом ОДКБ и Антитеррористическим центром государств - участников СНГ", - проинформировали в пресс-службе.


Также на встрече были обсуждены вопросы взаимодействия, намечены планы на будущее.

Кроме того, Имангали Тасмагамбетов вручил Евгению Сысоеву награду - почетный знак ОДКБ II степени.

Напомним, 1 января председательство в ОДКБ перешло к Казахстану.
 
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Теги:ПодписаниеОДКБМеморандум
11.01.2024, 19:40 52601

Казахстанский дипломат возглавил Исламскую организацию по продбезопасности

Должность генерального директора получил Аскар Мусинов
Казахстанский дипломат возглавил Исламскую организацию по продбезопасности
Фото: МИД РК
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский дипломат Аскар Мусинов был избран на должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба МИД РК.

Мусинов занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Казахстана. Был послом РК в Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Южной Африке.

Кроме того, он занимал должности заместителя министра и ответственного секретаря МИД РК. До назначения генеральным директором ИОПБ был заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества в период с 2018 по 2022 годы.
 
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Теги:ДолжностьдипломатИзбрание
10.01.2024, 14:05 62836

Постпред Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ

Постпред Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ
Фото: ОДКБ
Москва. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Началось первое в 2024 году заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе организации.

В связи с состоявшимся переходом председательства в организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат.

Напомним, с января 2024 года Казахстан председательствует в ОДКБ.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в ноябре 2023 года заявил, что в этом качестве Казахстан готов вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.
 
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Теги:ОДКБпостпред

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