Президент Казахстана и премьер Италии приняли совместное заявление

Фото: Акорда

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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств, сообщает пресс-служба Акорды.





Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", - сказал Токаев.





По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около $15 млрд. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли $7,3 млрд. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.





Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.





Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.





Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони отметила высокий уровень казахстанско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной.





По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии приняли совместное заявление





Также были подписаны следующие документы:



