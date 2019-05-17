Президент Казахстана обсудил с главой Сбербанка России влияние санкционной политики на экономики двух стран

Глава государства поблагодарил Г. Грефа за участие в работе XII Астанинского экономического форума, высоко оценив информативность его выступления, внесшего содержательный вклад в работу мероприятия.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы роста экономики во многом зависят от технологического лидерства и развития цифровых технологий. По его убеждению, более успешными становятся компании, внедряющие новые технологии и инновации, меняющие структуру экономической деятельности.
"В России, если не в гораздо более широком масштабе, вы являетесь большим специалистом в области цифровизации и искусственного интеллекта. Мы бы хотели услышать ваше мнение, в том числе относительно дальнейшей деятельности Международного финансового центра "Астана", - сказал президент Казахстана.
Собеседники обсудили актуальные вопросы развития банковской отрасли, влияния санкционной политики на экономики двух стран, а также перспективы применения современных инструментов стимулирования экономического роста, сообщает пресс-служба Акорды.
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