Президент Казахстана обсудил с главой Сбербанка России влияние санкционной политики на экономики двух стран

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Сбербанка России Германа Грефа, передает Kazakhstan Today.

Глава государства поблагодарил Г. Грефа за участие в работе XII Астанинского экономического форума, высоко оценив информативность его выступления, внесшего содержательный вклад в работу мероприятия.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы роста экономики во многом зависят от технологического лидерства и развития цифровых технологий. По его убеждению, более успешными становятся компании, внедряющие новые технологии и инновации, меняющие структуру экономической деятельности.

"В России, если не в гораздо более широком масштабе, вы являетесь большим специалистом в области цифровизации и искусственного интеллекта. Мы бы хотели услышать ваше мнение, в том числе относительно дальнейшей деятельности Международного финансового центра "Астана", - сказал президент Казахстана.

Собеседники обсудили актуальные вопросы развития банковской отрасли, влияния санкционной политики на экономики двух стран, а также перспективы применения современных инструментов стимулирования экономического роста, сообщает пресс-служба Акорды.

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