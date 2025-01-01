31.12.2024, 16:01 13976
Президент Казахстана получает поздравительные телеграммы по случаю Нового года
Главы государств и международных организаций направили президенту свои поздравления
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы по случаю Нового года, сообщает пресс-служба Акорды.
На имя президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2025 годом от глав зарубежных государств и международных организаций.
По информации Акорды, главу государства поздравили: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Японии Шигеру Ишиба, король Иордании Абдалла II, король Норвегии Харальд V, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, главный исполнительный директор компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать, добавили в Акорде.
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31.12.2024, 11:22 17666
Посол КНР: китайско-казахстанские отношения достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства
Фото: Посольство КНР в РК
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китайско-казахстанские отношения продолжают динамично развиваться и достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства. Об этом заявил новый посол КНР в РК Хань Чуньлинь по прибытии в Международный аэропорт Астаны.
В преддверии 33-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном я имею большую честь быть назначенным председателем КНР Си Цзиньпином 12-м Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан. Разрешите мне выразить сердечный привет и искреннюю благодарность друзьям из всех слоев общества, которые на протяжении многих лет заботились и поддерживали развитие китайско-казахстанских отношений", - сказал посол.
Он отметил, что Китай и Казахстан - добрые соседи, верные друзья и надежные партнеры.
Дружеские связи между нашими народами насчитывают тысячи лет и воплощают дух Шелкового пути, основанного на принципах мира, сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и заимствования, взаимной выгоды и выигрыша. За прошедшие 33 года с момента установления дипломатических отношений, под стратегическим руководством глав двух стран, китайско-казахстанские отношения продолжают скачкообразно развиваться и достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства, что принесло реальную пользу народам обеих сторон", - отметил Хань Чуньлинь.
Он напомнил, что в 2013 году в Казахстане председатель Си Цзиньпин впервые провозгласил инициативу "Экономический пояс Шелкового пути", положив начало грандиозному начинанию инициативы "Один пояс и один путь".
Поддерживая принципы совместного обсуждения, строительства и использования, наши страны более десяти лет продвигают высококачественное сотрудничество в рамках этой инициативы, создавая глобальный пример успешного взаимодействия. Особое значение в наших отношениях имеет визит председателя Си Цзиньпина в сентябре 2022 года. Именно в Казахстан состоялся его первый зарубежный визит после вспышки пандемии COVID-19. В 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев дважды побывал в Китае. В июле этого года председатель Си Цзиньпин еще раз посетил Казахстан с успешным государственным визитом и принял участие в астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Главы двух государств взяли под личный контроль развитие вечного стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, придали ему новый импульс и наметили новые планы", - добавил посол.
По его словам, Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе своего развития и подъема, являются компаньонами на пути к модернизации - это общее понимание двух стран. На новом историческом старте Китай готов вместе с Казахстаном углублять политическое взаимное доверие, продолжать содействовать высококачественной реализации инициативы "Один пояс и один путь", продвигать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и вместе работать над созданием сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстаном, характеризующегося высоким уровнем взаимодоверия в интересах солидарности и совместного процветания.
В июле 2024 года успешно состоялся 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором разработаны новые стратегические планы по всестороннему продвижению строительства сильного государства и великого дела возрождения китайской нации за счет китайской модернизации. В середине этого месяца на Центральной рабочей конференции по экономике даны новые поручения по экономической работе Китая на 2025 год, которые послали миру четкий сигнал о том, что Китай будет неуклонно продвигать высококачественное развитие и расширять открытость на высоком уровне. Повышенный уровень открытости Китая и набранный темп китайской модернизации несомненно предоставят новые возможности и импульс развитию китайско-казахстанских отношений и многостороннему сотрудничеству между двумя странами", - сообщил Хань Чуньлинь.
Посол отметил, что будучи действующем председателем Шанхайской организации сотрудничества, Китай нацелен на проведение дружеского, солидарного и продуктивного Саммита ШОС. А Казахстан в следующем году примет второй Саммит "Китай - Центральная Азия".
Начиная свою дипломатическую миссию в Казахстане в столь значимый момент, я хорошо понимаю, что на плечах лежит славная обязанность и великая ответственность. Я приложу все усилия, чтобы адекватно реализовать важные договоренности глав двух государств и открыть очередное "золотое тридцатилетие" китайско-казахстанских отношений. Посольство и Генеральные консульства КНР в РК, как и прежде, продолжат усердно работать на благо китайских предприятий, соотечественников, студентов и граждан Китая, находящимся в Казахстане. В Казахстане говорят: "Адал достық алтыннан да қымбат" - "Чистая дружба дороже золота". Давайте вместе приложим усилия во имя нового горизонта китайско-казахстанского сотрудничества и дружбы. Пусть дружба между народами двух стран взлетит, словно золотой орел, устремляясь в светлое будущее", - сказал Хань Чуньлинь.
Посол КНР в канун нового, 2025 года пожелал казахстанцам и китайским соотечественникам, проживающим в Казахстане, здоровья, счастья и благополучия.
30.12.2024, 16:54 31371
Токаев выразил соболезнования исполняющему обязанности президента Южной Кореи
Президент с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муана
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муана.
Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Согласно данным пожарной службы Южной Кореи, 179 человек погибли, двух удалось спасти.
28.12.2024, 17:37 64566
Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL Дополнено
В телефонной беседе Алиев подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление
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Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с крушением пассажирского самолета близ Актау, сообщает РИА Новости.
Источник подчеркивает, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
В разговоре отмечалось, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозного, в то время как Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", - сообщает источник.
В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.
Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана также плотно взаимодействуют и на месте катастрофы, в районе города Актау.
Дополнено 28.12.2024, 20.52
Президент Азербайджана в телефонной беседе подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление. После чего был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов.
Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия", - сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
Алиев отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности.
Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Сегодня президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
27.12.2024, 15:22 80511
Си Цзиньпин выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета
Фото: МЧС РК
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китая Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Акорда.
В своей телеграмме председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.
Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
26.12.2024, 17:40 98216
Задачи и приоритетные направления сотрудничества: о чем говорили на заседании ВЕЭС в узком составе
Фото: Акорда
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Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в России, сообщает Акорда.
На мероприятии были обсуждены основные задачи и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам и отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.
Также в саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ.
25.12.2024, 16:40 121331
В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Акорда.
В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
В ходе встречи президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году, сообщает РИА Новости.
25.12.2024, 15:35 122466
Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета
Госкомиссия принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение в Мангистауской области.
Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", - говорится в телеграмме.
Рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау 25 декабря. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
К настоящему времени известно, что на борту находились 69 человек, из которых 5 - члены экипажа. 29 выживших были госпитализированы.
24.12.2024, 14:42 130251
Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили перспективы стратегического партнерства двух стран
Токаев поздравил Алиева с днем рождения
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений.
Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.
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