Президент Казахстана поздравил нового президента Финляндии

Эксперты отмечают, что назначение Бектенова стало неожиданным, вместе с тем подчеркивают доверие президента к нему

Рассказать друзьям

Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские политологи поделились мнением о новом премьер-министре Казахстана Олжасе Бектенове и сделали прогнозы о его работе на новом посту.





По мнению политолога Айдара Амребаева, назначение Олжаса Бектенова может повысить авторитет правительства.





По его словам, в Казахстане правительство и депутаты мажилиса работают в режиме открытого наблюдения граждан: депутаты избираются, а законопроекты принимаются фактически в режиме онлайн. То же самое касается и правительства - министры всегда находятся в поле зрения журналистов, часто выступают в СМИ и рассказывают о своей работе.





В этом плане администрация президента - это как бы внутренний доверенный орган президента страны. Поэтому думаю, что Олжас Бектенов заслуживает доверия президента", - цитирует политолога " Sputnik Казахстан".





Он добавил, что в своей работе Бектенов включен в самые важные процедуры принятия решений на государственном уровне.





Данияр Ашимбаев отметил, что кандидатура Олжаса Бектенова неожиданная.





Критерии, по которым он приходит в правительство, отчасти те же, что и при назначении на пост главы АП. Президенту нужен сильный и решительный организатор, не замешанный в скандалах, который сможет как своего рода внешний менеджер оптимизировать работу системы и нацелить ее на конкретные результаты", - отметил политолог в своем Telegram-канале.





Эксперт отметил, что новый премьер имеет опыт работы в центральных и региональных органах власти.





Считается жестким и принципиальным руководителем, лояльным главе государства. Наработал хорошую практику в вопросах борьбы с коррупцией, возврата незаконно выведенных активов, контроля исполнения поручений президента", - добавил Ашимбаев.





Политолог Айдар Амребаев отмечает, что Бектенов показал себя в работе по борьбе с коррупцией, будучи руководителем Антикоррупционной службы.





Сейчас антикоррупционное направление, связанное с возвратом похищенных средств из-за рубежа, поиском коррупционеров и наказанием, становится актуальной проблемой для общества", - отметил эксперт.





В обществе, добавил он, есть такой запрос.





Справедливый Казахстан должен начинаться с эффективной борьбы с коррупцией. И поскольку это один из ключевых и чувствительных вопросов для общества, то назначение Бектенова является вполне логичным и обоснованным", - цитирует Амребаеава "Sputnik Казахстан".





Он добавил, что тем более он прошел школу администрации президента, а это серьезная школа политической квалификации.





По мнению директора центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, предложение партией Amanat кандидатуры руководителя администрации президента РК Олжаса Бектенова на пост премьер-министра является "довольно интересным".





Во-первых, по возрасту он гораздо моложе каждого из своих предшественников на этом посту. Но, видимо, в текущих условиях развития Казахстана нужен сравнительно свежий взгляд на многие вопросы и пути их решения. Во-вторых, впервые правительство Казахстана может возглавить представитель силового блока (...) Олжас Бектенов пребывает на госслужбе с 2002 года непрерывно. При этом более 10 лет в общей сложности он работал в антикоррупционных органах, дойдя до позиции председателя Агентства по противодействию коррупции", - отметил эксперт на своей странице в соцсетях.





Он подчеркнул, что одно назначение Бектенова в феврале 2022 года председателем Антикора свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны главы государства.





Чеботарев предположил, что с учетом своего опыта новый премьер сосредоточится на организационно-контрольных вопросах, противодействии коррупции в госаппарате, возвращении под контроль государства незаконно приобретенных активов и взаимодействии с представителями крупного бизнеса по поводу соблюдения ими новых "правил игры". В связи с этим управление экономикой и социальной сферой будет максимально возложено на курирующих вице-премьеров.