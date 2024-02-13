12.02.2024, 20:30 5686
Президент Казахстана поздравил нового президента Финляндии
Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Стубба с избранием на пост
Фото: Акорда
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес президента Финляндии Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Акорды.
Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом вашей перспективной программы, а также признанием вашего богатого политического опыта. Убежден, что под вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания. Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами и финским правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран", - говорится в телеграмме.
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10.02.2024, 11:00 24281
Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Президент отметил, что особое значение придает выведению конструктивного партнерства двух стран на новый уровень
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в которой от имени казахстанцев и от себя лично поздравил китайский народ с праздником Чуньцзе, сообщает Акорда.
Убежден, что год Дракона, совпавший с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства. Искренне желаю, чтобы ваши стратегически важные инициативы и намеченные планы увенчались успехом. Уверен, в рамках очередного "золотого 30-летия" сотрудничества между двумя странами мы достигнем самых высоких целей. Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, что праздник Весны (Новый год по китайскому лунному календарю) внесен в список праздников ООН. Соответствующую резолюцию приняли на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
06.02.2024, 17:00 58661
Что думают политологи о новом премьер-министре Казахстана
Эксперты отмечают, что назначение Бектенова стало неожиданным, вместе с тем подчеркивают доверие президента к нему
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские политологи поделились мнением о новом премьер-министре Казахстана Олжасе Бектенове и сделали прогнозы о его работе на новом посту.
По мнению политолога Айдара Амребаева, назначение Олжаса Бектенова может повысить авторитет правительства.
По его словам, в Казахстане правительство и депутаты мажилиса работают в режиме открытого наблюдения граждан: депутаты избираются, а законопроекты принимаются фактически в режиме онлайн. То же самое касается и правительства - министры всегда находятся в поле зрения журналистов, часто выступают в СМИ и рассказывают о своей работе.
В этом плане администрация президента - это как бы внутренний доверенный орган президента страны. Поэтому думаю, что Олжас Бектенов заслуживает доверия президента", - цитирует политолога "Sputnik Казахстан".
Он добавил, что в своей работе Бектенов включен в самые важные процедуры принятия решений на государственном уровне.
Данияр Ашимбаев отметил, что кандидатура Олжаса Бектенова неожиданная.
Критерии, по которым он приходит в правительство, отчасти те же, что и при назначении на пост главы АП. Президенту нужен сильный и решительный организатор, не замешанный в скандалах, который сможет как своего рода внешний менеджер оптимизировать работу системы и нацелить ее на конкретные результаты", - отметил политолог в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что новый премьер имеет опыт работы в центральных и региональных органах власти.
Считается жестким и принципиальным руководителем, лояльным главе государства. Наработал хорошую практику в вопросах борьбы с коррупцией, возврата незаконно выведенных активов, контроля исполнения поручений президента", - добавил Ашимбаев.
Политолог Айдар Амребаев отмечает, что Бектенов показал себя в работе по борьбе с коррупцией, будучи руководителем Антикоррупционной службы.
Сейчас антикоррупционное направление, связанное с возвратом похищенных средств из-за рубежа, поиском коррупционеров и наказанием, становится актуальной проблемой для общества", - отметил эксперт.
В обществе, добавил он, есть такой запрос.
Справедливый Казахстан должен начинаться с эффективной борьбы с коррупцией. И поскольку это один из ключевых и чувствительных вопросов для общества, то назначение Бектенова является вполне логичным и обоснованным", - цитирует Амребаеава "Sputnik Казахстан".
Он добавил, что тем более он прошел школу администрации президента, а это серьезная школа политической квалификации.
По мнению директора центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, предложение партией Amanat кандидатуры руководителя администрации президента РК Олжаса Бектенова на пост премьер-министра является "довольно интересным".
Во-первых, по возрасту он гораздо моложе каждого из своих предшественников на этом посту. Но, видимо, в текущих условиях развития Казахстана нужен сравнительно свежий взгляд на многие вопросы и пути их решения. Во-вторых, впервые правительство Казахстана может возглавить представитель силового блока (...) Олжас Бектенов пребывает на госслужбе с 2002 года непрерывно. При этом более 10 лет в общей сложности он работал в антикоррупционных органах, дойдя до позиции председателя Агентства по противодействию коррупции", - отметил эксперт на своей странице в соцсетях.
Он подчеркнул, что одно назначение Бектенова в феврале 2022 года председателем Антикора свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны главы государства.
Чеботарев предположил, что с учетом своего опыта новый премьер сосредоточится на организационно-контрольных вопросах, противодействии коррупции в госаппарате, возвращении под контроль государства незаконно приобретенных активов и взаимодействии с представителями крупного бизнеса по поводу соблюдения ими новых "правил игры". В связи с этим управление экономикой и социальной сферой будет максимально возложено на курирующих вице-премьеров.
02.02.2024, 21:32 110176
Зеленский позвонил Токаеву
Президент Украины поблагодарил за гуманитарную помощь
Фото: Акорда
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе разговора Владимир Зеленский выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу Украины, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по "формуле мира" в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии.
Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей.
02.02.2024, 15:30 116151
В Алматы проходит заседание Евразийского межправсовета
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран - участниц Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства.
Заседания ЕМПС по традиции проходит в узком и расширенном составах. Его повестка охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.
В мероприятии принимают участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
Отметим, заседание проходит без участия премьер-министра Кыргызстана. Акылбек Жапаров досрочно покинул мероприятие и вылетел в Бишкек из-за ЧП на ТЭЦ.
01.02.2024, 20:57 129106
Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и председателя правительства России Михаила Мишустина. Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.
Алихан Смаилов подчеркнул, что благодаря политической воле глав двух государств отношения РК и РФ развиваются поступательно на принципах взаимного уважения.
Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил $24 млрд", - сказал он.
Михаил Мишустин поблагодарил за традиционное гостеприимство и отметил, что Россия придает приоритетное значение вопросам укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.
Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях. Предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана", - сказал председатель правительства РФ.
Напомним, 1 февраля в Алматы в рамках Digital Almaty 2024 открылся цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
01.02.2024, 15:06 133271
В Казахстане впервые проходит цифровой форум ШОС
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 февраля в Алматы в рамках Digital Almaty 2024 открылся цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Идея его проведения была выдвинута президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе онлайн-заседания Совета глав государств - членов ШОС, состоявшегося под председательством Республики Индия 4 июля 2023 года.
Это мероприятие призвано подтвердить готовность Казахстана активно развивать цифровую повестку и продолжать строить тесные связи с партнерами в этой ключевой сфере. Наша национальная инициатива нашла отклик, и сегодняшний форум становится заметным шагом вперед, обозначая наше стремление к инновационному развитию и глубокому сотрудничеству в области цифровых технологий", - сказал министр цифрового развития РК Багдат Мусин в ходе совещания руководителей министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
По его словам, сегодня Казахстан уверенно лидирует в Центрально-Азиатском регионе и достиг значительных успехов в сфере цифровизации, GovTech и в развитии IТ. Устойчивый рост превратил страну в ведущую экономику в регионе Центральной Азии, что привело к повышению уровня жизни и сокращению бедности, со среднегодовым темпом роста 5%.
Казахстан занял 28-е место по развитию электронного правительства в глобальном индексе развития "Электронное правительство" ООН среди 193 стран мира, а по индексу качества онлайн-услуг наша страна занимает 8-е место. Но, что самое важное, Казахстан - это не просто страна, богатая ресурсами, но также она активно заявляет о себе в цифровом мире. Я хочу подчеркнуть, что Казахстан готов помогать другим странам в области цифровизации, даже тем, которые не являются членами ШОС", - отметил Мусин.
Глава Минцифры подчеркнул важность поддержания диалога и обмен опытом в сфере IT между всеми странами ШОС.
Наша задача - создать условия для эффективного сотрудничества и взаимодействия IT-хабов между разными странами. Мы стремимся к тому, чтобы к следующему году мы могли говорить о конкретных результатах этого сотрудничества, о продуктах, созданных совместными усилиями стран, таких как Китай и Казахстан, Индия и Россия", - сказал министр.
Он добавил, что Казахстан открыт и призывает к активному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере цифровизации, цифровых решений в сфере GovTech, в том числе обмена опытом и знаниями в сфере ИИ со странами - участниками ШОС.
Кроме того, Мусин предложил создать совместный Альянс технопарков участников стран ШОС для дальнейшего развития инновационной экосистемы и всесторонней поддержки стартап-проектам и ИТ-компаниям.
По словам министра, еще одним направлением сотрудничества может стать строительство волоконно-оптических линий связи. Использование высокого транзитного потенциала Казахстана, обеспечит ряд существенных преимуществ для наших стран по подключению к сети интернет и позволит значительно улучшить условия для пропуска трафика на Евразийском континенте. Поэтому, предложено рассмотреть возможность строительства ВОЛС по маршруту Россия - Казахстан - Иран, с выходом к Индийскому океану.
Также, по его словам, в рамках нацпроекта "Доступный Интернет" в Казахстане планируется строительство крупных Дата-центров для обработки и хранения транзитного трафика.
По информации МЦРИАП, предлагается объединить усилия по разработке совместных баз хранений данных. В этой связи предлагается внедрить совместные проекты с участием стран ШОС, начиная с создания спутников и заканчивая реализацией цифровых платформ. Совместное создание группировок спутников на основе мощностей стран ШОС также предполагает обеспечение общего доступа к космическим снимкам всех стран-участников группировки. Это повысит периодичность космической съемки одной и той же территории.
Следующее Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий, состоится в 2025 году в Китае.
Работа форума Digital Almaty продлится до 3 февраля.
Напомним, 2 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии форума Digital Almaty.
31.01.2024, 12:41 144511
Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане месяц без регистрации
Гражданам Узбекистана тоже продлили срок пребывания без регистрации в Казахстане до 30 дней
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.
Протокол с соответствующими изменениями в межправительственное соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года сегодня ратифицировал мажилис.
Согласно документу, граждане Казахстана и Узбекистана смогут находиться на территории двух стран без регистрации 30 дней.
Протокол подписан 22 декабря 2022 года в Ташкенте.
Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя странами", - подчеркивается в информации нижней палаты.
26.01.2024, 17:13 164541
Скляр и Хао Минцзинь обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Хао Минцзинь в ходе встречи обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Стороны подробно остановились на вопросах дальнейшего развития двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем. Роман Скляр и Хао Минцзинь констатировали сложившийся высокий уровень политического и экономического взаимодействия.
Также первый заместитель премьер-министра РК проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане политических и экономических реформах.
В свою очередь Хао Минцзинь дал высокую оценку проводимой работе, особо отметив сбалансированность внешней политики и принятие всех мер по обеспечению внутриполитической стабильности в Казахстане.
В завершение встречи отмечена необходимость развивать и укреплять дружественные и партнерские связи между РК и КНР в духе добрососедства и сотрудничества.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?