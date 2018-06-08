Президент Казахстана поздравил премьера Госсовета Китая с назначением

Пекин. 7 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Пекине состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, передает Kazakhstan Today.

Глава государства поздравил Ли Кэцяна с назначением на должность премьера Госсовета Китая и успешным проведением 19-го съезда Компартии КНР, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана отметил, что политическое и экономическое партнерство между двумя странами вышло на новый уровень и должно служить примером взаимовыгодного эффективного сотрудничества.

"Я вспоминаю ваш визит в Казахстан в декабре 2014 года, когда вы выдвинули очень интересные и смелые идеи по реализации совместной индустриально-инвестиционной программы между нашими странами. Благодаря этой инициативе, мы с вами подписали 51 проект на общую сумму $28 млрд, 11 из которых уже находятся в работе", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

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