Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец в Риме

Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе

Фото: Акорда

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Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный - Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Италию начался со встречи с президентом Серджо Маттареллой, сообщает пресс-служба Акорды





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе.





Объем взаимной торговли превысил 14,5 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 миллиардов долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным", - сказал глава государства.





Он подробно рассказал о наиболее привлекательных и перспективных для иностранных инвесторов сферах экономики страны, включая "зеленую" энергетику.





Главы государств отдельно остановились на вопросах взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.





Президенты двух стран отметили важность укрепления системы международных отношений и глобальной безопасности на основе уважения принципов устава ООН. Собеседники также обсудили перспективы развития сотрудничества Казахстана и Центральной Азии с Европейским союзом.