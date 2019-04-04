Президент Казахстана прибыл в Россию с официальным визитом

Москва. 3 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита планируются переговоры главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным в узком и расширенном форматах, а также встречи с Председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко и представителями творческой интеллигенции России.

Кроме того, президент Казахстана примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, сообщили в пресс-службе Акорды.

По итогам официального визита ожидаются совместное заявление глав государств для представителей средств массовой информации и подписание ряда двусторонних документов.

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