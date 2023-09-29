Президент Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Германии в расширенном составе

Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном

Фото: Акорда

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Берлин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за радушный прием и вновь заверил, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией - ключевым партнером нашей страны в Европейском союзе, сообщает пресс-служба - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за радушный прием и вновь заверил, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией - ключевым партнером нашей страны в Европейском союзе, сообщает пресс-служба Акорды





Как отметил глава государства, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведется в рамках многосторонних площадок.





Сегодня Германия - один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. На долю РК приходится порядка 83% всей торговли Германии с Центральной Азией, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25%, составив 2,8 млрд долларов.





Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.





В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.





Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.





Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.





Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода.





В этом контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области.





Кроме того, президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.





В свою очередь федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.





Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов. Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования "зеленой" энергетики и совместного продвижения климатической повестки. Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.



