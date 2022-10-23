Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.
Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.