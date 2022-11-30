Президент Казахстана встретился с основателем Французского института международных отношений

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Во время переговоров президент Франции выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам

Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе. Перед переговорами в Елисейском дворце состоялась официальная церемония приветствия, сообщает "БОРТ№1".





В ходе встречи глава Казахстана поблагодарил Макрона за приглашение посетить Францию с официальным визитом и поздравления с переизбранием на пост президента. Токаев отметил, что данный визит позволит укрепить стратегическое партнерство между двумя странами и вывести отношения на новый уровень.





Франция вошла в пятерку крупнейших стран-инвесторов с 2005 года, вложив в экономику Казахстана в общей сложности 17 миллиардов долларов. За последние 9 месяцев двусторонний товарооборот достиг 2,5 миллиарда долларов. Это на 6,1 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. 90 процентов торговли Франции со странами Центральной Азии приходится на Казахстан.





Два государства совместно реализуют эффективные проекты в энергетике, горнодобывающей промышленности, легкой промышленности, строительстве, аэрокосмической, машиностроении, здравоохранении и пищевой промышленности.





В Казахстане действуют более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами нашей экономики. В прошлом году страны утвердили дорожную карту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года.





В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимом в стране процессе политической и экономической модернизации.





В свою очередь Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между двумя странами динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество. В сфере энергетики реализуются совместные проекты. Европейский союз инвестирует в различные проекты в Казахстане.





Также Эмманюэль Макрон сообщил, что в 2024 году в Казахстане откроются новые школы с французским языком обучения. Президент Франции выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.





Стороны обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сфере образования и культуры, обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан с визитом.