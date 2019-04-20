Президент Казахстана встретится с президентом Кореи и премьер-министром Венгрии

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Акорда опубликовала анонс предстоящих событий с участием главы государства, передает Kazakhstan Today.

21-23 апреля текущего года состоится первый государственный визит президента Республики Корея Мун Чже Ина в Республику Казахстан.

В ходе переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудит с южнокорейским лидером текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальную региональную и международную повестку.

Кроме того, 24 апреля в Акорде глава государства проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибудет в Казахстан с официальным визитом.

Программа двусторонней встречи предполагает обсуждение ключевых вопросов казахстанско-венгерского сотрудничества, а также международной проблематики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства