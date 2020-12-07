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Президент Молдовы потребовала немедленной отставки правительства

06.12.2020 34075
Президент Молдовы потребовала немедленной отставки правительства
Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Недавно избранный президент Молдовы Майя Санду в ходе акции протеста в Кишиневе потребовала немедленной отставки правительства, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее она обратилась к жителям страны с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки кабмина, не справляющегося, как она считает, с санитарным и экономическим кризисом, и потребовать проведения досрочных выборов парламента.
 
Политик также заявила, что в молдавском парламенте нет 51 "достойного депутата", который поддержал бы правительство, работающее в интересах людей, пишет ТАСС.
 

Вот почему нам необходимо провести досрочные парламентские выборы, привлечь больше депутатов и назначить честное правительство, которое будет решать проблемы людей", - пояснила она.

 
Из-за протестующих движение в центре Кишинева заблокировано, здание кабмина оцепила полиция.
 
Ранее парламент Молдовы ограничил полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности.
 

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