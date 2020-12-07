Президент Молдовы потребовала немедленной отставки правительства

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Недавно избранный президент Молдовы Майя Санду в ходе акции протеста в Кишиневе потребовала немедленной отставки правительства, передает Kazakhstan Today.

Ранее она обратилась к жителям страны с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки кабмина, не справляющегося, как она считает, с санитарным и экономическим кризисом, и потребовать проведения досрочных выборов парламента.

Политик также заявила, что в молдавском парламенте нет 51 "достойного депутата", который поддержал бы правительство, работающее в интересах людей, пишет ТАСС

Вот почему нам необходимо провести досрочные парламентские выборы, привлечь больше депутатов и назначить честное правительство, которое будет решать проблемы людей", - пояснила она.

Из-за протестующих движение в центре Кишинева заблокировано, здание кабмина оцепила полиция.

Ранее парламент Молдовы ограничил полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности.

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