Президент подписал поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций, сообщили в пресс-службе Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, законом внесены поправки, касающиеся отмены штрафа за нарушение порядка объявления выходных данных, конкретизированы случаи, при которых для СМИ не требуется получение согласия гражданина на публикацию изображения, уточнен порядок распространения и передачи опровержения в случаях закрытия теле-, радиопрограммы. Поправки также предполагают запрет на анонимные комментарии в Интернете. С этой целью будет введена обязательная авторизация с использованием ЭЦП либо с помощью SMS.

Кроме этого, в документе сокращен срок предоставления ответа обладателями информации на запросы СМИ по вопросам, не входящим в официальные сообщения, с 15 календарных дней до 7 рабочих дней, установлены обязанности уполномоченных госорганов по предоставлению СМИ официальных сообщений о текущей ситуации при нарушении условий жизнедеятельности населения в течение трех часов с момента наступления события.

Законом предусматриваются поправки в шесть кодексов и 16 законов.

Согласно поправкам, журналист будет обязан получать согласие от лица или его законного представителя на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных тайн, которые охраняются законом. Исключения составят случаи, когда сведения указаны в официальных сообщениях либо распространены самим лицом или его законным представителем в источниках, доступ к которым не ограничен. При этом, если информация поступит из официального источника - пресс-службы или официального заявления, тогда никаких ограничений нет.

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