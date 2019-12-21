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Президент поручил внедрить уведомительный принцип организации митингов

20.12.2019, 14:59 7750
Президент поручил внедрить уведомительный принцип организации митингов
Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить уведомительный принцип организации митингов. Об этом он сообщил сегодня на заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.
 
Как отметил глава государства, "Казахстан делает серьезный шаг в области реформирования действующей политической системы", и "первый пакет политических инициатив был усилен со стороны именно государства".
 
В частности, по его словам, "следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции". 
 

Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан. Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. Митинги - это не только право, но и ответственность", - сказал глава государства.

 
Он также отметил, что разработан проект закона о мирных собраниях. "Речь идет не просто об изменениях в действующий закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний", - уточнил президент.
 

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