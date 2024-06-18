Президент РК обсудил с премьером Пакистана повестку саммита ШОС в Астане

Фото: Акорда

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, сообщает Акорда





Он назвал первый государственный визит Юн Сок Ёля в Казахстан историческим событием и подчеркнул, что сегодняшние переговоры расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.





Южная Корея стала подлинным экономическим и технологическим локомотивом в глобальном масштабе, а всемирно известные корейские корпорации служат серьезным подспорьем для продвижения позиций страны на международной арене как "ключевого глобального государства", - заявил президент.





По его словам, Сеул является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корея занимает 4-е место во внешнеторговом обороте и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов нашей страны.





За треть века страны достигли высокого уровня политического диалога, наладили плодотворное экономическое сотрудничество и крепкие гуманитарные связи. Они взаимодействуют в различных сферах, включая межпарламентское, межправительственные и межведомственные контакты. Успешно функционируют деловой совет и межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.





Токаев также отметил, что важную роль в построении тесных связей играют регулярные контакты между предпринимателями двух стран. В Казахстане успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом.





Стороны также остановились на развитии культурно-гуманитарных связей.





120 тысяч этнических корейцев в Казахстане выполняют важную роль и вносят неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь более 1 тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее, являются "золотым мостом дружбы" между нашими дружественными странами", - добавил Токаев.





Президент Юн Сок Ёль отметил, что в этом году Республика Корея и Казахстан отмечают 15-летие установления стратегического партнерства





Республика Корея намерена вместе рука об руку продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном - нашим ключевым стратегическим партнером", - сказал корейский лидер.





В ходе переговоров были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.





Дополнено 12.06.2024, 14.35





По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление.





Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:





1. Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли;





2. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли;





3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики;





4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов;





5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития;





6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий;





7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Лесной службой Республики Корея по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства;





8. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе;





9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея в сфере занятости и труда;





10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Республики Корея и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора;





11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.



