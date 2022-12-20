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Президент РК поздравил эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу

19.12.2022, 21:19 2561
Президент РК поздравил эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу
Фото: Акорда
В ходе беседы стороны высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, ставшего событием глобального масштаба и наглядно показавшего огромный потенциал Катара как развитого и миролюбивого государства.

Собеседники высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита эмира Катара в Астану. В ходе беседы подчеркнута необходимость активизации двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.

Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших инвесторов в Казахстан.
 

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Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности

09.12.2022, 18:32 32731
Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности
Фото: МО РК
Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча руководителей оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - проинформировали в ведомстве.


Кроме того, выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы.

Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.

В совместном коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии", - отметили в пресс-службе.


В рамках визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России генералом армии Сергеем Шойгу.

Напомним, вчера стало известно, что в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС.
 

Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции - Токаев

09.12.2022, 15:38 34306
Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции - Токаев
Фото: Telegram/Sputnik Кыргызстан
Сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции, заявил, выступая на саммите ЕАЭС в Бишкеке, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает "БОРТ№1".

Ни о каком притормаживании процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, все усилия предпринимает для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором в интересах всех стран", - сказал Токаев.


По его словам, не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.

Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм", - отметил глава Казахстана.


Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах, отметил президент.

Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация - до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств - членов ЕАЭС", - заявил Токаев.


По его мнению, комиссии и правительствам стран ЕАЭС следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния санкционных ограничений.
 

С афганского направления сохраняются потенциальные угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок - ОДКБ

09.12.2022, 12:49 35941
С афганского направления сохраняются потенциальные угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок - ОДКБ
Фото: Depositphotos
Отмечается ухудшение экономической ситуации в Афганистане и обнищание населения страны
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось 36-е заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ Самата Ордабаева, информирует пресс-служба ОДКБ.

В ходе заседания Ордабаев подчеркнул важность координации позиций государств - членов ОДКБ по всем ключевым аспектам афганской проблематики. Он напомнил, что этот вопрос стал предметом детального обсуждения на встрече лидеров государств - членов ОДКБ 16 мая в Москве, а также в ходе совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ 23 ноября в Ереване.

Участники заседания отметили, что с афганского направления по-прежнему сохраняются потенциальные риски и угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок, нелегальным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей оружием. Констатировано ухудшение экономической ситуации в Афганистане и обнищание населения страны.

В этой связи подчеркнута позитивная роль экономической и гуманитарной поддержки, оказываемой государствами - членами организации афганскому народу. Акцентирована важность наращивания усилий международного сообщества, направленных на постконфликтное восстановление Афганистана.

В завершение подведены итоги работы группы за второе полугодие 2022 года, принят план работы группы на первое полугодие 2023 года.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на первое полугодие 2023 года.
 

Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета

09.12.2022, 11:45 36581
Заседание состоится в очном формате
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета, информирует пресс-служба президента.

В аэропорту главу государства встретил председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.


Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в очном формате под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с участием глав государств Евразийского экономического союза – премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.
 

В Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС

08.12.2022, 15:29 40456
В Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС
Фото: news.cgtn.com
Стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности
Москва. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве 9 декабря состоится встреча глав оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что состоялась встреча начальников генштабов Казахстана и Беларуси.
 

Токаев обсудил с главой литовского МИД перспективы развития отношений двух стран

07.12.2022, 12:50 45151
Президент назвал Литву приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе и ЕС.
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента РК.

Собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев назвал Литву приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе и Европейском союзе.

Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.

Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и наилучшие пожелания президента Литвы Гитанаса Науседы, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
 

Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

06.12.2022, 11:35 49891
Президенты обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает Акорда.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
 

Кошанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму для стран ОДКБ

06.12.2022, 11:25 49341
Закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму
Москва. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов на очередном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", сообщает пресс-служба мажилиса.

По словам Кошанова, закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму.

Терроризм несет серьезные угрозы безопасности и стабильности. Создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства стран ОДКБ, формирующую четкие правовые механизмы для совместного противодействия этим вызовам, - заявил Ерлан Кошанов.


На заседании был принят ряд модельных правовых актов в рамках реализации текущей программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов организации. В том числе рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ, совершенствованию методических основ разработки и подготовки к принятию модельных актов ОДКБ.

Одним из пунктов повестки заседания стали итоги участия мониторинговой группы Парламентской ассамблеи ОДКБ в наблюдении за выборами президента Казахстана, прошедшими 20 ноября. Согласно выводам миссии ПА ОДКБ, выборы прошли в полном соответствии с международными нормами и национальным законодательством.

В состав ПА ОДКБ входят представители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Действуют три постоянные комиссии: по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.

Напомним, Казахстан и Россия предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом.
 

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